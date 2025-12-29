ETV Bharat / state

दिल्ली में नए साल के जश्न पर मंडरा रहा 'अग्नि संकट', सैकड़ों क्लब-होटल बिना NOC के चल रहे

दिल्ली में मात्र 35 क्लब, 52 होटल और 801 रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिनके पास वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हैं.

नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली फायर सर्विस विभाग अलर्ट
नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली फायर सर्विस विभाग अलर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 29, 2025 at 4:01 PM IST

नई दिल्ली: गोवा के एक क्लब में हुई दर्दनाक अग्निकांड की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था, लेकिन राजधानी दिल्ली अब भी इस खतरे से सबक लेती नहीं दिख रही है. नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच दिल्ली में कई होटल, रेस्टोरेंट और क्लब बिना वैध फायर एनओसी (NOC) के धड़ल्ले से चल रहे हैं, जो किसी भी बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं. ऐसे में राजधानी दिल्ली के होटल, क्लब और रेस्टोरेंट में नए साल का जश्न मनाने के लिए जाने वाले लोग सुरक्षा को लेकर सावधान रहें. क्यूंकि यहां पर आग से सुरक्षा भगवान भरोसे है.

केवल 35 क्लबों के पास है सुरक्षा प्रमाण पत्र:

दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के आंकड़ों ने सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है. विभाग के मुताबिक, पूरी दिल्ली में मात्र 35 क्लब, 52 होटल और 801 रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिनके पास वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है. इनके अलावा, संचालित हो रहे कई अन्य प्रतिष्ठान नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. बिना एनओसी के चल रहे ये संस्थान न सिर्फ अवैध हैं, बल्कि हजारों लोगों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ भी कर रहे हैं.

दिल्ली में नए साल के जश्न पर मंडरा रहा 'अग्नि संकट' (ETV Bharat)

विभाग ने 150 ठिकानों का किया निरीक्षण:

दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि गोवा हादसे के बाद विभाग ने 'सुओ मोटो' (स्वत: संज्ञान) लेते हुए एक बड़ा अभियान चलाया गया है. हमने अब तक करीब 150 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया है. हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों के दौरान लोग जहां अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, वहां सुरक्षा मानक 100 प्रतिशत पूरे हों. हमने संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे क्षमता से अधिक भीड़ बिल्कुल भी इकट्ठा न करें.

नए साल के जश्न को लेकर व्यवस्था की जा रही चाक चौबंद
नए साल के जश्न को लेकर व्यवस्था की जा रही चाक चौबंद (ETV Bharat)

एके मलिक ने यह भी कहा कि गोवा में आग लगने का मुख्य कारण छत पर बनी अस्थायी (Temporary) संरचना थी. दिल्ली में ऐसी संरचनाओं में क्लब जैसी गतिविधियां चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. फिर भी कई जगह नियमों की अनदेखी हो रही है.

जनता के लिए '2 मिनट' की चेतावनी:

दिल्ली फायर विभाग ने आम जनता से भी सतर्क रहने की अपील की है. विभाग का कहना है कि किसी भी क्लब या होटल में जाएं तो मात्र 2 मिनट निकालकर वहां के इमरजेंसी एग्जिट (निकास द्वार), आग बुझाने वाले उपकरण व अलार्म सिस्टम जरूर देख लें. इसमें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, यह छोटी सी जागरूकता किसी भी आपात स्थिति में जान बचा सकती है.

नए साल के जश्न पर दिल्ली फायर विभाग की तैयारी
नए साल के जश्न पर दिल्ली फायर विभाग की तैयारी (ETV Bharat)

विभाग के पास तकनीकी व मैनपावर की स्थिति:

  • कुल कर्मचारी: 2484
  • फायर स्टेशन: 66
  • फायर टेंडर (दमकल): 250
  • क्विक रिस्पांस व्हीकल: 24 (तंग गलियों के लिए विशेष छोटी गाड़ियां)

ऑनलाइन आवेदन और जवाबदेही:

बता दें कि वर्ष 2019 से एनओसी की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है. अब सवाल यह उठता है कि जब आवेदन प्रक्रिया इतनी सुलभ है, तो सैकड़ों संस्थान बिना एनओसी के कैसे चल रहे हैं? स्थानीय निकायों प्रशासन की सख्ती के बिना नए साल का जश्न जोखिम भरा साबित हो सकता है. फिलहाल, फायर विभाग सख्त रुख अपनाते हुए बिना एनओसी वाले संस्थानों को नोटिस जारी करने के साथ निरीक्षण भी कर रहा है.

