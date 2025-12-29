ETV Bharat / state

दिल्ली में नए साल के जश्न पर मंडरा रहा 'अग्नि संकट', सैकड़ों क्लब-होटल बिना NOC के चल रहे

नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली फायर सर्विस विभाग अलर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: गोवा के एक क्लब में हुई दर्दनाक अग्निकांड की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था, लेकिन राजधानी दिल्ली अब भी इस खतरे से सबक लेती नहीं दिख रही है. नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच दिल्ली में कई होटल, रेस्टोरेंट और क्लब बिना वैध फायर एनओसी (NOC) के धड़ल्ले से चल रहे हैं, जो किसी भी बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं. ऐसे में राजधानी दिल्ली के होटल, क्लब और रेस्टोरेंट में नए साल का जश्न मनाने के लिए जाने वाले लोग सुरक्षा को लेकर सावधान रहें. क्यूंकि यहां पर आग से सुरक्षा भगवान भरोसे है.

केवल 35 क्लबों के पास है सुरक्षा प्रमाण पत्र:

दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के आंकड़ों ने सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है. विभाग के मुताबिक, पूरी दिल्ली में मात्र 35 क्लब, 52 होटल और 801 रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिनके पास वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है. इनके अलावा, संचालित हो रहे कई अन्य प्रतिष्ठान नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. बिना एनओसी के चल रहे ये संस्थान न सिर्फ अवैध हैं, बल्कि हजारों लोगों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ भी कर रहे हैं.

दिल्ली में नए साल के जश्न पर मंडरा रहा 'अग्नि संकट' (ETV Bharat)

विभाग ने 150 ठिकानों का किया निरीक्षण:

दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि गोवा हादसे के बाद विभाग ने 'सुओ मोटो' (स्वत: संज्ञान) लेते हुए एक बड़ा अभियान चलाया गया है. हमने अब तक करीब 150 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया है. हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों के दौरान लोग जहां अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, वहां सुरक्षा मानक 100 प्रतिशत पूरे हों. हमने संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे क्षमता से अधिक भीड़ बिल्कुल भी इकट्ठा न करें.