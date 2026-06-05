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अलवर में सस्ते पैकेज का जाल और सुरक्षा पर लापरवाही, बिना फायर एनओसी के चल रहे 45 होटल

होटल संचालक इसलिए नहीं लेते एनओसी: फायर एनओसी लेने के लिए होटल संचालकों को अपने होटलों में आग से बचाव के कई उपाय करने होते हैं, इनमें होटल में अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म, डिटेक्टर, स्प्रिंकलर सिस्टम, हाइड्रेंट, आपातकालीन लाइट और अग्निरोधक यंत्र होना जरूरी है. ज्यादतार होटल संचालक इन उपायों पर होने वाले खर्च से बचने के लिए फायर एनओसी नहीं लेते, वहीं, कई होटल संचालक शुरू में एक बार फायर एनओसी तो लेते हैं, लेकिन बाद में उसे रिन्यू नहीं कराते.

अलवर में कई पर्यटक स्थल: अलवर जिले में विश्व विख्यात सरिस्का टाइगर रिजर्व, सिलीसेढ़ झील, भानगढ़ का भूतिया किला समेत अनेक पर्यटक व धार्मिक स्थल हैं. इन स्थानों पर देशी-विदेशी पर्यटकों की निरंतर आवाजाही रहती है. एनसीआर का प्रमुख पर्यटन केंद्र होने के कारण यहां देशभर से लोग घूमने आते हैं. प्रतिस्पर्धा के इस युग में होटल संचालक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सस्ते पैकेज ऑफर करते हैं, लेकिन सुरक्षा उपायों पर ध्यान नहीं देते.

खास बात यह है कि जिले के कई नामचीन और बड़े होटलों के पास भी फायर एनओसी नहीं है. जिम्मेदार विभाग नगर निगम के पास केवल नोटिस जारी करने और 5 हजार रुपये की पेनल्टी लगाने के अलावा ज्यादा कार्रवाई का अधिकार नहीं है. ऐसे में पर्यटकों व होटलों में ठहरने वाले अन्य लोगों की जान पर अग्नि हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है.

अलवर: एनसीआर के प्रमुख पर्यटन केन्द्रों में शुमार अलवर में मोटी कमाई के लिए सस्ती दरों पर कमरे उपलब्ध कराने के दावे ज्यादातर होटल संचालकों की ओर से किए जाते हैं, लेकिन इन होटलों में पर्यटक कितने सुरक्षित हैं, इसका अंदाजा जिम्मेदार विभाग को भी नहीं है. कारण है कि अलवर जिले में संचालित 78 होटलों में मात्र 33 के पास ही फायर एनओसी उपलब्ध है. ऐसी स्थिति में दिल्ली के मालवीय नगर स्थित गेस्ट हाउस जैसा भीषण अग्नि हादसा अलवर में भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा.

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यह हैं नियम और कार्रवाई के प्रावधान: राजस्थान में सरकारी नियम है कि 9 मीटर से अधिक उंचाई वाले सभी होटलों, अस्पतालों, स्कूल भवनों व अन्य भवनों के लिए फायर एनओसी लेना अनिवार्य होता है. नियम के अनुसार ऐसे भवनों व होटलों के पास फायर एनओसी नहीं होने पर नगर निगम की ओर से संबंधित व्यक्ति को तीन नोटिस देने और बाद में 5 हजार रुपए की पेनल्टी लगाने का प्रावधान है. इस संबंध में नगर निगम आयुक्त सोहनसिंह नरूका ने बताया कि होटलों में फायर एनओसी व अन्य सुरक्षा मानकों की पालना की जा रही है या नहीं, इसकी जांच कराई जा रही है. उन्होंने बताया कि जिन होटल संचालकों की ओर से सुरक्षा मानकों की पालना नहीं मिलेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

एनओसी नहीं तो करेंगे कार्रवाई: नगर निगम के फायर सेफ्टी अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि अलवर जिले में 78 होटल पोटर्ल पर पंजीकृत हैं, जिनमें 33 के पास अभी फायर एनओसी है. उन्होंने बताया कि कई होटल संचालक फायर एनओसी लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें रिन्यू नहीं कराते. उन्होंने बताया कि जिन होटल संंचालकों की ओर फायर सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और फायर एनओसी नहीं ली गई है, ऐसे लोगों पर नगर निगम की ओर से नोटिस देने सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी.

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फायदे के साथ सुरक्षा उपाय भी जरूरी: रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पीके जैन ने बताया कि आमतौर पर पर्यटक व अन्य लोग आनलाइन होटल बुक करते समय कमरे की दर, वहां उपलब्ध सुविधा और खान-पान के पैकेज का विशेष ख्याल रखते हैं, लेकिन होटल में सुरक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं देते, जबकि होटल में कमरे की बुकिंग करते समय लोगों को होटल की वेबसाइट, गूगल प्रोफाइल या राज्य पर्यटन विभाग की सूची में फायर सेफ्टी अनुपालन के बारे में देखना चाहिए.

उन्होंने बताया कि पर्यटकों को चेक करना चाहिए कि होटल में स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म है या नहीं. इसके अलावा होटल में आपातकालीन निकास की व्यवस्था, सीढ़ियां, इमरजेंसी एग्जिट और एग्जिट की जानकारी जरूर देखें. साथ ही होटल की लॉबी, गलियारों और कमरों की फोटो में फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट सिस्टम है या नहीं, इस बारे में जानकारी जरूर करें. पर्यटकों संकरी गलियों या अवैध निर्माण वाले क्षेत्रों में बने होटलों की बुकिंग से बचना चाहिए. लोगों को देखना चाहिए कि कई बार कम रेटिंग वाले होटल सुरक्षित होते हैं और कुछ बड़े होटल भी सुरक्षा मानकों में कमी रखते हैं, इसलिए लोग सुरक्षा सुविधाओं की जांच जरूर करें.

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