दिल्ली में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का रिन्यूअल अब हुआ ऑनलाइन, निरीक्षण से प्रमाणपत्र तक सब डिजिटल

दिल्ली में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का रिन्यूअल अब हुआ ऑनलाइन, निरीक्षण से प्रमाणपत्र तक सब डिजिटल (ETV Bharat)

आशीष सूद ने आगे कहा, ''यह प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है. केवल चार जानकारी इस कार्य के लिए आवश्यक है जैसे आपके मकान व प्रतिष्ठान का पता, पैन कार्ड, बिजली बिल का सीए नंबर, और पुराने फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट का नंबर. इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया विभाग स्वयं करेगा. साथ ही, तीन वर्ष (कमर्शियल) और पांच वर्ष (रेजिडेंशियल) की अवधि पूरी होने से पहले बिल्डिंग ओनर द्वारा हर वर्ष दी जाने वाली अनिवार्य सेल्फ-सर्टिफिकेशन रिपोर्ट भी अब इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरी जा सकेगी.

दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा, ''इस पोर्टल के माध्यम से अब नागरिक आसानी से, पारदर्शी तरीके से, बिना किसी परेशानी के अपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रतिष्ठानों के लिए जारी फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण तीन और पांच वर्ष की मियाद पूरी होने पर ऑनलाइन कर सकेंगे. इससे न केवल सुविधा बढ़ेगी बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी और अनावश्यक विवादों, आरोप-प्रत्यारोपों में कमी आएगी.''

नई दिल्ली: दिल्ली में अब फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराना ऑनलाइन संभव हो सकेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को फायर डिपार्टमेंट की वेबसाइट में इस सुविधा की शुरुआत की है. अब रेजिडेंशियल व कमर्शियल इस्तेमाल के लिए फायर की एनओसी रिन्यूअल घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है. इसके लिए पोर्टल की शुरुआत की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह कदम दिल्ली सरकार की डिजिटल और पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो राजधानी में ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाएगा.

दिल्ली सचिवालय में ‘पोर्टल फॉर ऑनलाइन रिन्यूअल ऑफ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट’ सेवा शुरू की गई है, यह पोर्टल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और दिल्ली सरकार के प्रयासों से विकसित किया गया है. जो दिल्ली में अग्नि सुरक्षा रिन्यूअल प्रक्रिया को सरल कर दिया है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि, 'फायर परमिट, लाइसेंसिंग और अन्य अनिवार्य अनुमोदनों से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और सिंगल-विंडो सिस्टम में बदला गया है. पहले इन प्रक्रियाओं में कई एजेंसियों की भागीदारी होने के कारण आवेदनकर्ताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब विभागीय जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय कर दी गई है और अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने का दायित्व संबंधित विभाग को सौंपा गया है. अब कोई भी नागरिक ऑनलाइन देख सकता है कि उसकी फाइल किस अधिकारी के पास है, कितने समय से लंबित है, और किस चरण में है.''

''डिजिटल इंडिया देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है. उसी भावना के अनुरूप दिल्ली सरकार भी डिजिटल दिल्ली के लक्ष्य को साकार करने के लिए निरंतर कार्यरत है, ताकि सभी सेवाएं नागरिकों को फेसलेस, पारदर्शी और तकनीक-आधारित स्वरूप में उपलब्ध कराई जा सकें.''- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली

पुरानी प्रणाली की सीमाएं और नई प्रणाली का लाभ

पहले एफएससी रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन और मैनुअल थी, जिसके कारण आवेदकों और दिल्ली अग्निशमन सेवा दोनों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था. आवेदकों को सत्यापन और दस्तावेज़ीकरण के लिए बार-बार डीएफएस कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे और सभी आवेदन व सहायक दस्तावेज़ हार्ड-कॉपी के रूप में जमा करना अनिवार्य था. फ़ाइलों की मैनुअल प्रोसेसिंग के चलते देरी, दस्तावेज़ों के गुम हो जाने का जोखिम और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी आम समस्याएं थी. स्थिति अपडेट प्राप्त करने के लिए भी आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से कार्यालय जाना पड़ता था, जिससे यह प्रणाली समय-खपत, अक्षम और व्यवसाय-अनुकूल माहौल के विपरीत बनी हुई थी. अब यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल कर दी गई है.

दिल्‍ली मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्‍ता ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए नए डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया. (ETV Bharat)

नई ऑनलाइन प्रणाली में आवेदक केवल तीन आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अपना रिन्यूअल फॉर्म आवेदन डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया पूर्णतः पेपरलेस हो गई है. पोर्टल स्वचालित, ज़ोन-आधारित रूटिंग के माध्यम से आवेदन को तुरंत संबंधित अधिकारियों, स्क्रूटनी असिस्टेंट, एडीओ, प्रभागीय अधिकारी, उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी व निदेशक तक पहुंचाता है. निरीक्षण के दौरान एडीओ स्थल का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सीधे पोर्टल पर अपलोड करता है. अनुमोदन मिलते ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट स्वतः ऑनलाइन जनरेट होकर तुरंत जारी हो जाता है. इसके अतिरिक्त, आवेदकों को हर चरण पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से अपडेट मिलते हैं और वे अंतिम एफएससी को पोर्टल से आसानी से डाउनलोड कर सकते है.

