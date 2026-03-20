दिल्ली में हर घर-हर दफ्तर-दुकान का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट, पालम अग्निकांड के बाद सरकार का बड़ा फैसला
पालम इलाक में हुए अग्निकांड के बाद रेखा गुप्ता सरकार ने हर घर-हर दफ्तर-दुकान में फायर ऑडिट करने का निर्देश दिया है.
Published : March 20, 2026 at 10:50 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, दिल्ली के गृह मंत्री अशीष सूद ने पूरे शहर में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया है. इस पहल के तहत अब केवल कमर्शियल एरिया ही नहीं, बल्कि रिहायशी इलाके में चल रहे सभी प्रतिष्ठान भी सख्त फायर सेफ्टी नियमों के दायरे में आएंगे. मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि अब दिल्ली में सुरक्षा से जुड़ा कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहेगा. इस काम को तेज़ी और पारदर्शिता के साथ पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी एक्सपर्ट को लगाया जाएगा, जो पूरे शहर में प्रतिष्ठानों की जांच और सुरक्षा ऑडिट करेंगे.
इस बारे में बोलते हुए अशीष सूद ने कहा कि हर वर्कर और हर फैमिली को यह भरोसा होना चाहिए कि वे जहां भी हों, वहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित है. दिल्ली में अब ब्लाइंड स्पॉट्स का दौर खत्म हो रहा है. रेजिडेंशियल एरिया तक सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाकर और इंडिपेंडेंट एक्सपर्टस को शामिल करके हम एक सुरक्षित और मजबूत दिल्ली बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. हम दुर्घटनाओं के होने का इंतज़ार नहीं कर रहे, हम उन्हें पहले ही रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं.
पालम अग्निकांड के बाद लिया गया फायर सेफ्टी ऑडिट का निर्णय
बता दें कि बुधवार को ही पालम गांव के राम चौक स्थित चार मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर कपड़े की दुकान में आग लगने से एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई थी. इस इमारत में दूसरी मंजिल पर गोदाम था और तीसरी और चौथी मंजिल पर एक ही परिवार के करीब 15 लोग रहा करते थे. इसमें दुकान के मालिक जिनका नाम राजेंद्र कश्यप, वह दिल्ली से बाहर घूमने गए हुए थे, इस इमारत में केवल एक निकास का रास्ता था जबकि कोई इमर्जेंसी एग्जिट नहीं था.
आग लगने के बाद दो लोगों ने इमारत की तीसरी मंजिल से कूद कर अपनी जान बचाई, इसमें एक बच्ची को फ्रैक्चर आया है. इस घटना के बाद दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने पूरे दिल्ली के सभी रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है.
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