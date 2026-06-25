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बिल्डिंग का नक्शा पास कराने से पहले LDA को देना होगा फायर सेफ्टी का शपथ-पत्र

LDA को देना होगा फायर सेफ्टी का शपथ-पत्र. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: अलीगंज अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने फायर सेफ्टी को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब एकल आवासीय (लो-राइज) भवनों को छोड़कर सभी आवासीय और व्यावसायिक भवनों के मानचित्र स्वीकृत कराने से पहले भवन स्वामी को अग्नि सुरक्षा संबंधी नोटरीकृत शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस बाबत आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक जिन भवनों के लिए अग्निशमन विभाग की एनओसी अनिवार्य नहीं है, वहां भी न्यूनतम फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. इसके लिए भवन स्वामी/आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर नोटरी से प्रमाणित शपथ-पत्र जमा करना होगा.

एलडीए मुख्यालय में इन शपथ पत्रों का अलग रजिस्टर तैयार किया जाएगा और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट एलडीए सचिव के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी. एलडीए उपाध्यक्ष ने सभी जोनल अधिकारियों को व्यापक जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.

शहर के उन भवनों की विशेष जांच होगी, जहां बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है. जांच के दौरान फायर सेफ्टी व्यवस्था, बेसमेंट के उपयोग और पार्किंग व्यवस्था का सत्यापन किया जाएगा. भवन स्वामियों से इस संबंध में शपथ पत्र भी लिया जाएगा.