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फायर सेफ्टी एडवाइजरी: एक जगह पर पटाखे की 50 से अधिक दुकानें नहीं लगेगी, तीन मीटर का गैप होना जरूरी

दीपावली पर फायर सेफ्टी एडवाइजरी जारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : दीपावली पर पटाखों से होने वाली आग की घटनाओं को रोकने के लिए यूपी पुलिस और अग्निशमन विभाग ने तैयारी की है. पटाखों की दुकानों से लेकर उन्हें जलाने तक के लिए जरूरी नियम बताए गए हैं. मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल ने दुकानदारों और आम लोगों से इन नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि त्योहार के दौरान किसी तरह की अनहोनी न हो.

दीपावली पर बाजारों में पटाखों की दुकानें सजने लगी हैं. ऐसे में पटाखों की बिक्री के दौरान आग लगने की घटनाओं को रोकना अग्निशमन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है. इसे देखते हुए विभाग ने दुकानदारों के लिए कुछ जरूरी नियम तय किए हैं. मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल ने बताया कि पटाखों की दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए. एक ही जगह पर 50 से ज्यादा दुकानें लगाने की अनुमति नहीं होगी.

पटाखे की दो दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए. (Video Credit; ETV Bharat) दुकानों के ऊपर से बिजली के तार नहीं गुजरने चाहिए. इसके साथ ही पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस लेने वाले दुकानदार का दुकान पर मौजूद रहना जरूरी है. हर दुकान पर पानी से भरी एक बाल्टी भी रखनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर आग को शुरुआती स्तर पर ही बुझाने की कोशिश की जा सके. अग्निशमन विभाग ने आम लोगों से भी पटाखे जलाते समय सावधानी बरतने की अपील की है.