फायर सेफ्टी एडवाइजरी: एक जगह पर पटाखे की 50 से अधिक दुकानें नहीं लगेगी, तीन मीटर का गैप होना जरूरी
यूपी पुलिस और अग्निशमन विभाग ने पटाखों की दुकानों से लेकर उन्हें जलाने तक के लिए जरूरी नियम बताए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 7:54 PM IST
लखनऊ : दीपावली पर पटाखों से होने वाली आग की घटनाओं को रोकने के लिए यूपी पुलिस और अग्निशमन विभाग ने तैयारी की है. पटाखों की दुकानों से लेकर उन्हें जलाने तक के लिए जरूरी नियम बताए गए हैं. मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल ने दुकानदारों और आम लोगों से इन नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि त्योहार के दौरान किसी तरह की अनहोनी न हो.
दीपावली पर बाजारों में पटाखों की दुकानें सजने लगी हैं. ऐसे में पटाखों की बिक्री के दौरान आग लगने की घटनाओं को रोकना अग्निशमन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है. इसे देखते हुए विभाग ने दुकानदारों के लिए कुछ जरूरी नियम तय किए हैं. मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल ने बताया कि पटाखों की दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए. एक ही जगह पर 50 से ज्यादा दुकानें लगाने की अनुमति नहीं होगी.
दुकानों के ऊपर से बिजली के तार नहीं गुजरने चाहिए. इसके साथ ही पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस लेने वाले दुकानदार का दुकान पर मौजूद रहना जरूरी है. हर दुकान पर पानी से भरी एक बाल्टी भी रखनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर आग को शुरुआती स्तर पर ही बुझाने की कोशिश की जा सके. अग्निशमन विभाग ने आम लोगों से भी पटाखे जलाते समय सावधानी बरतने की अपील की है.
विभाग का कहना है कि पटाखे हमेशा खुले और सुरक्षित स्थान पर जलाएं. जहां पटाखे जला रहे हों, वहां पानी से भरी बाल्टी जरूर रखें. फुलझड़ी जलाने के बाद उसे इधर उधर फेंकने के बजाय पानी में डाल दें, ताकि उससे किसी दूसरी चीज में आग न लगे. पटाखे जलाते समय सूती कपड़े पहनें. ढीले और जल्दी आग पकड़ने वाले कपड़ों से बचें.
बिजली के तारों और खंभों के पास पटाखे न जलाएं. छोटे बच्चों को कभी भी अकेले पटाखे न जलाने दें. उनके साथ किसी बड़े का रहना जरूरी है. पटाखा जलाते समय उसके पास झुककर न देखें और न ही जलने में नाकाम रहे पटाखे को तुरंत दोबारा जलाने की कोशिश करें. मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल ने लोगों से अपील की है कि त्योहार की खुशी में सुरक्षा को नजरअंदाज न करें. दुकानदार नियमों का पालन करें और लोग भी पटाखे जलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें. इससे आग लगने और हादसे होने का खतरा कम होगा और दीपावली का त्योहार सुरक्षित तरीके से मनाया जा सकेगा.
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