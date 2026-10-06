स्टेट लाइब्रेरी में आग की अफवाह से मची अफरा-तफरी, बिजली गुल होने से छात्रों की बढ़ी परेशानी
रांची के स्टेट लाइब्रेरी में आग लगने की अफवाह से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों अफरा तफरी मच गई. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 5:51 PM IST
रांची: स्टेट लाइब्रेरी में मंगलवार को अचानक आग लगने की अफवाह फैलने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के बीच अफरा-तफरी मच गई. लाइब्रेरी में मौजूद विद्यार्थियों को जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, वे घबराकर बाहर निकलने लगे. घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची. हालांकि, जांच के बाद लाइब्रेरी में आग लगने की बात सामने नहीं आई.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, लाइब्रेरी में एमसीबी ट्रिप होने के बाद कुछ छात्रों ने फायर एक्सटिंग्विशर चालू कर दिया. इसके बाद वहां मौजूद विद्यार्थियों के बीच आग लगने की चर्चा फैल गई. कुछ ही देर में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं लाइब्रेरी से बाहर निकल आए. स्थिति को लेकर मौके पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
मौके पर पहुंची दमकल टीम
घटना की सूचना मिलने पर दमकल कर्मी भी लाइब्रेरी पहुंचे. हालांकि, मौके पर आग या किसी तरह की बड़ी घटना के संकेत नहीं मिले. बाद में स्पष्ट हुआ कि आग लगने की बात अफवाह थी. इस दौरान लाइब्रेरी में काफी देर तक बिजली आपूर्ति बाधित रही. इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. बिजली नहीं रहने के कारण पढ़ाई प्रभावित हुई और विद्यार्थियों को काफी समय तक इंतजार करना पड़ा.
एमसीबी ट्रिप होने से फैली अफवाह: लाइब्रेरियन
स्टेट लाइब्रेरियन ज्योति कुमारी ने बताया कि लाइब्रेरी में आग नहीं लगी थी. एमसीबी ट्रिप होने के कारण कुछ छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति बनी और उसके बाद आग लगने की अफवाह फैल गई. उन्होंने कहा कि घटना के बाद स्थिति को सामान्य कर दिया गया.
विद्यार्थियों के बीच अचानक अफरा-तफरी की स्थिति बनने से लाइब्रेरी प्रशासन को भी व्यवस्था संभालनी पड़ी. फायर एक्सटिंग्विशर चालू किए जाने और एमसीबी ट्रिप होने के कारण पैदा हुई स्थिति के बाद दमकल की टीम के पहुंचने से छात्रों को किसी बड़ी घटना की आशंका हुई. हालांकि, मौके पर आग नहीं मिलने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई.
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