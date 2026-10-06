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स्टेट लाइब्रेरी में आग की अफवाह से मची अफरा-तफरी, बिजली गुल होने से छात्रों की बढ़ी परेशानी

लाइब्रेरी में मौजूद प्रतियोगी परीक्षार्थी ( ईटीवी भारत )

रांची: स्टेट लाइब्रेरी में मंगलवार को अचानक आग लगने की अफवाह फैलने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के बीच अफरा-तफरी मच गई. लाइब्रेरी में मौजूद विद्यार्थियों को जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, वे घबराकर बाहर निकलने लगे. घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची. हालांकि, जांच के बाद लाइब्रेरी में आग लगने की बात सामने नहीं आई.