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दिल्ली में आग से मौतों पर लगेगा 97% तक ब्रेक: नई रिहायशी इमारतों में फायर डिटेक्टर और स्प्रिंकलर होंगे अनिवार्य

नई दिल्ली: दिल्ली में आग की घटनाओं से होने वाली जनहानि को शून्य पर लाने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा कदम उठाया गया है. दिल्ली सरकार और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकृत 'भारत विकसित-हर घर सुरक्षित' योजना के तहत अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में भविष्य में बनने वाली सभी नई रिहायशी इमारतों में फायर डिटेक्टर और ऑटोमैटिक वॉटर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया जाएगा.

दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के आंकड़ों के मुताबिक, इन आधुनिक अग्नि सुरक्षा प्रणालियों के व्यापक क्रियान्वयन से आग लगने की स्थिति में होने वाली मौतों में 97 प्रतिशत तक की कमी लाई जा सकती है. दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर (सीएफओ) एके मलिक ने योजना के तकनीकी व प्रशासनिक पहलुओं पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि राजधानी में हर साल आग से जुड़े हादसों में औसतन 100 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है.

दिल्ली में आग से मौतों पर लगेगा 97% तक ब्रेक- एके मालिक, चीफ फायर ऑफिसर (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि अधिकांश घातक हादसे रात के समय या बंद रिहायशी मकानों में धुएं के कारण दम घुटने से होते हैं. इस चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली फायर सर्विस ने सरकार को 'हर घर सुरक्षित-भारत विकसित' नाम से एक व्यापक प्रस्ताव प्रेषित किया था. प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि शुरुआती चरण में ही आग का पता लगाने और उसे तुरंत बुझाने की व्यवस्था हर घर के भीतर होनी चाहिए.