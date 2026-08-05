दिल्ली में आग से मौतों पर लगेगा 97% तक ब्रेक: नई रिहायशी इमारतों में फायर डिटेक्टर और स्प्रिंकलर होंगे अनिवार्य
यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज में संशोधन की तैयारी, बिना फायर सेफ्टी नहीं पास होगा नए घरों का नक्शा
Published : August 5, 2026 at 1:50 PM IST|
Updated : August 5, 2026 at 2:21 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में आग की घटनाओं से होने वाली जनहानि को शून्य पर लाने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा कदम उठाया गया है. दिल्ली सरकार और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकृत 'भारत विकसित-हर घर सुरक्षित' योजना के तहत अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में भविष्य में बनने वाली सभी नई रिहायशी इमारतों में फायर डिटेक्टर और ऑटोमैटिक वॉटर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया जाएगा.
दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के आंकड़ों के मुताबिक, इन आधुनिक अग्नि सुरक्षा प्रणालियों के व्यापक क्रियान्वयन से आग लगने की स्थिति में होने वाली मौतों में 97 प्रतिशत तक की कमी लाई जा सकती है. दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर (सीएफओ) एके मलिक ने योजना के तकनीकी व प्रशासनिक पहलुओं पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि राजधानी में हर साल आग से जुड़े हादसों में औसतन 100 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है.
उन्होंने बताया कि अधिकांश घातक हादसे रात के समय या बंद रिहायशी मकानों में धुएं के कारण दम घुटने से होते हैं. इस चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली फायर सर्विस ने सरकार को 'हर घर सुरक्षित-भारत विकसित' नाम से एक व्यापक प्रस्ताव प्रेषित किया था. प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि शुरुआती चरण में ही आग का पता लगाने और उसे तुरंत बुझाने की व्यवस्था हर घर के भीतर होनी चाहिए.
यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज़ में होगा संशोधन
इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए 'यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज़' में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं.
- डीडीए को दी गई सिफारिशें: दिल्ली फायर सर्विस ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को अपनी आधिकारिक सिफारिशें भेज दी हैं. डीडीए वर्तमान में यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज के रिवीजन पर काम कर रहा है, जिसके तहत भवन निर्माण संहिता में इन नए अग्नि सुरक्षा मानकों को शामिल किया जाएगा.
- एमएचए द्वारा अधिसूचना: यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं. डीडीए द्वारा नियमों की तकनीकी जांच और ड्राफ्टिंग पूरी होने के बाद इसे एमएचए के पास अंतिम मंजूरी और अधिसूचना के लिए भेजा जाएगा.
- नई इमारतों पर अनिवार्यता: अधिसूचना लागू होने के बाद दिल्ली में बनने वाली सभी नई बहुमंजिला व निजी रिहायशी इमारतों के नक्शे तभी पास होंगे, जब उनमें स्प्रिंकलर और डिटेक्टर का प्रावधान शामिल होगा.
तकनीकी पहलू व क्रियान्वयन प्रक्रिया
चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक के अनुसार, डीडीए की अपनी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है. सिफारिशें प्राप्त होने के बाद डीडीए के विशेषज्ञ इन मानकों का बारीकी से परीक्षण करेंगे और भवन निर्माण के नए नॉर्म्स तय करेंगे. चूंकि इसमें एमएचए की अधिसूचना भी शामिल है, इसलिए पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसे जल्द से जल्द लागू करने के प्रयास जारी हैं. ये पहल न सिर्फ दिल्ली के लिए एक मिसाल बनेगी, बल्कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से इसे चरणबद्ध तरीके से देशभर के शहरी क्षेत्रों में भी लागू करने की योजना है, जिससे देश भर में आवासीय अग्नि सुरक्षा का परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा.
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