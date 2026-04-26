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इस जिले में पहली बार 'फायर प्रिपेयर्डनेस प्लान', 53 पेयजल टैंक फायर फाइटिंग के लिए चिन्हित

जल शक्ति विभाग ने लोकेशन और क्षमता के आधार पर नेटवर्क तैयार किया है. ये सामान्य जलापूर्ति के साथ आग बुझाने में भी होंगे इस्तेमाल.

Fire Preparedness Plan implemented in Sirmaur
फायर प्रिपेयर्डनेस प्लान (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 10:59 AM IST

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सिरमौर: गर्मी की दस्तक के साथ ही प्रदेश सहित सिरमौर जिले में भी आग का खतरा बढ़ने लगता है. हर वर्ष जंगलों से लेकर रिहायशी इलाकों तक आग की घटनाएं सामने आती हैं और कई बार शुरुआती समय में पानी की कमी हालात को और बिगाड़ देती है. ऐसे में इस बार जिला सिरमौर प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली है. जल शक्ति विभाग ने पहली बार जिले में 'फायर प्रिपेयर्डनेस प्लान' (अग्नि आपदा तैयारी योजना) लागू करते हुए पेयजल भंडारण टैंकों को आग बुझाने के काम से जोड़ा है. विभाग ने पूरे सिरमौर में 53 टैंकों को चिन्हित किया है, ताकि जरूरत पड़ने पर फायर ब्रिगेड को नजदीक से ही पानी मिल सके और आग से होने वाले नुकसान को शुरुआती स्तर पर ही सीमित किया जा सके.

बढ़ते खतरे के बीच क्यों जरूरी हुआ प्लान?

गर्मी के दिनों में सूखी घास, जंगलों का घना क्षेत्र और मानवीय लापरवाही मिलकर आग की घटनाओं को बढ़ा देते हैं. कई बार छोटी चिंगारी बड़े नुकसान में बदल जाती है. ऐसे हालात में सबसे बड़ी चुनौती शुरुआती समय में पानी की उपलब्धता होती है, क्योंकि दूर से पानी लाने में कीमती समय निकल जाता है. इसी समस्या को देखते हुए विभाग ने पहले से मौजूद संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में यह रणनीति तैयार की है.

पेयजल टैंक बनेंगे संकट में सहारा

जिले में जिन टैंकों को चिन्हित किया गया है, वे पहले से ही लोगों को पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं. अब इन्हें इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड इन्हीं स्रोतों से तुरंत पानी ले सके. इससे अलग से नई व्यवस्था खड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ी और मौजूदा ढांचे का ही प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया गया है.

Fire fighting water storage tanks
अग्निशमन जल भंडारण टैंक (ETV Bharat)

राहत कार्यों की रफ्तार पर पड़ेगा सीधा असर

इस व्यवस्था के लागू होने के बाद आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड को दूर-दराज से पानी लाने की जरूरत कम होगी। नजदीकी टैंक से ही पानी मिलने के कारण राहत कार्य तेजी से शुरू हो सकेंगे. खासकर ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में यह व्यवस्था ज्यादा कारगर साबित हो सकती है, जहां पहले संसाधनों की कमी आड़े आती थी.

जिलेभर में बिछाया गया जल नेटवर्क

यह योजना नाहन, राजगढ़, पांवटा साहिब, शिलाई और नौहराधार जैसे सभी डिविजनों में संतुलित रूप से लागू की गई है. इसके तहत शहरी इलाकों के साथ-साथ दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई है, ताकि आपात स्थिति में हर क्षेत्र में समय पर पानी उपलब्ध हो सके. इस नेटवर्क के माध्यम से फायर ब्रिगेड को नजदीकी जल स्रोत मिलेंगे, जिससे राहत कार्यों में तेजी आएगी.

किस डिवीजन में कितने टैंक चिन्हित

जल शक्ति विभाग द्वारा तैयार सूची के अनुसार जिलेभर में चिन्हित किए गए कुल 53 पेयजल टैंकों में से नाहन डिविजन में 13, नौहराधार में 8, राजगढ़ में 13, पांवटा साहिब में 9 और शिलाई डिविजन में 10 टैंक शामिल हैं. इस प्रकार सभी डिविजनों में संतुलित रूप से टैंकों का चयन किया गया है, ताकि हर क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पर पानी उपलब्ध कराया जा सके.

कहां-कहां बनाए गए हैं ये इंतजाम?

जिले के विभिन्न हिस्सों में कुछ प्रमुख स्थानों पर टैंक चिन्हित किए गए हैं. नाहन क्षेत्र में एसडीएम कार्यालय, शंभूवाला, खैरी, मोगीनंद, जमटा और गिरिनगर शामिल हैं. नौहराधार में हरिपुरधार, संगड़ाह और देवना क्षेत्र को जोड़ा गया है. राजगढ़ में सराहां, जामन की सेर, नारग और यशवंत नगर प्रमुख स्थान हैं. पांवटा साहिब क्षेत्र में पुरुवाला, माजरा, धौलाकुआं और नवादा शामिल हैं, जबकि शिलाई के कफोटा, सतौन, जाखना, कमरऊ और रोहनाट जैसे दूरस्थ इलाके भी इस व्यवस्था का हिस्सा बनाए गए हैं.

चयन के पीछे क्या रही सोच?

जल शक्ति विभाग नाहन सर्कल के अधीक्षण अभियंता ई. राजीव महाजन ने कहा, इन टैंकों का चयन उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए किया गया है. ऐसे जल स्रोतों को प्राथमिकता दी गई है जो संवेदनशील क्षेत्रों के नजदीक हों और जहां से आवश्यकता पड़ने पर तेजी से पानी उपलब्ध कराया जा सके.

दुर्गम इलाकों को भी मिलेगा सीधा लाभ

जिला सिरमौर के शिलाई, पच्छाद और रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र जैसे दूरदराज इलाकों में अब तक फायर स्टेशन या फायर चौकी की सुविधा उपलब्ध नहीं है और नाहन व पांवटा साहिब से ही सेवाएं संचालित होती हैं. ऐसे में चिन्हित किए गए पेयजल टैंक इन क्षेत्रों के लिए राहत का काम करेंगे. आग लगने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर पानी उपलब्ध होने से शुरुआती नियंत्रण संभव होगा और बाहरी सहायता पहुंचने तक नुकसान को सीमित किया जा सकेगा.

प्रशासन को भेजी गई टैंकों की सूची

अधीक्षण अभियंता ई. राजीव महाजन ने का कहना है, जल शक्ति विभाग द्वारा तैयार की गई 53 पेयजल टैंकों की सूची को संबंधित एजेंसियों तक भी पहुंचा दिया गया है. यह सूची न केवल कमांडेंट होमगार्ड को भेजी गई है, बल्कि उपायुक्त (डी.सी.) कार्यालय को भी प्रेषित की गई है, ताकि आपात स्थिति में सभी विभाग समन्वय के साथ तुरंत कार्रवाई कर सकें.

क्या कहते हैं अधिकारी?

जल शक्ति विभाग नाहन सर्कल के अधीक्षण अभियंता ई. राजीव महाजन ने बताया कि, "चिन्हित किए गए पेयजल टैंक सामान्य दिनों में जलापूर्ति करते रहेंगे, लेकिन आग लगने की स्थिति में इन्हें फायर फाइटिंग के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा. इससे आपात स्थिति में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी."

तैयारी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी

प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारी कर ली है, लेकिन आग की घटनाओं को रोकने में आम लोगों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. यदि लोग सतर्क रहें और आग लगने की घटनाओं से बचाव करें, तो यह योजना और अधिक प्रभावी साबित हो सकती है और सिरमौर को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है.

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