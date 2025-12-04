ETV Bharat / state

कानपुर में ठंड से बचने के लिए जलाई गई आग हुई बेकाबू, किसान की जिंदा जलकर मौत

कानपुर: जिले के साढ़ थाना क्षेत्र में किसान की आग में जलकर मौत हो गई. किसान अपने खेत की रखवाली के लिए ट्यूबवेल पर गया था. रात में चारपाई डालकर वहीं सो गया. कुछ ग्रामीण भी देर रात ट्यूबल पर पहुंचे और किसान की चारपाई से कुछ दूरी पर आग जला दी. थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने-अपने खेतों की तरफ चले गए. रात करीब 3 बजे गांव वालों ने देखा कि ट्यूबवेल पास तेज आग की लपटें उठ रही हैं.

किसान के सोते समय लगी आग: शोर सुनते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और देखा कि किसान आग की चपेट में आ गया था. जब तक वो कुछ पाते, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आशंका जताई जा रही है कि सोते समय आग फैल कर किसान तक पहुंच गई.

पैरेलिसिस का अटैक पड़ा था: साढ़ थाना क्षेत्र की उमरी गांव के रहने वाले रज्जन शर्मा (उम्र 55 वर्ष) अविवाहित थे. वह खेती किसानी का काम करते थे. चार दिन पहले ही उन्हें पैरेलिसिस का अटैक पड़ा था. इसके चलते वह बैठ और चल नहीं पा रहे थे. राजन ने गांव के ही रहने वाले प्रहलाद सचान का खेत बंटाई पर ले रखा था. रात में वह खेत पर लगे ट्यूबवेल पर चारपाई डालकर सोते थे. बुधवार देर रात भी ट्यूबवेल पर लेटे हुए थे. ठंड से बचने के लिए साथी किसानों ने ट्यूबवेल के पास लड़कियों की मदद आग जला दी.