कानपुर में ठंड से बचने के लिए जलाई गई आग हुई बेकाबू, किसान की जिंदा जलकर मौत

साढ़ थाना प्रभारी अवनीश कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
कानपुर में किसान की जलकर मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 5:58 PM IST

3 Min Read
कानपुर: जिले के साढ़ थाना क्षेत्र में किसान की आग में जलकर मौत हो गई. किसान अपने खेत की रखवाली के लिए ट्यूबवेल पर गया था. रात में चारपाई डालकर वहीं सो गया. कुछ ग्रामीण भी देर रात ट्यूबल पर पहुंचे और किसान की चारपाई से कुछ दूरी पर आग जला दी. थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने-अपने खेतों की तरफ चले गए. रात करीब 3 बजे गांव वालों ने देखा कि ट्यूबवेल पास तेज आग की लपटें उठ रही हैं.

किसान के सोते समय लगी आग: शोर सुनते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और देखा कि किसान आग की चपेट में आ गया था. जब तक वो कुछ पाते, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आशंका जताई जा रही है कि सोते समय आग फैल कर किसान तक पहुंच गई.

पैरेलिसिस का अटैक पड़ा था: साढ़ थाना क्षेत्र की उमरी गांव के रहने वाले रज्जन शर्मा (उम्र 55 वर्ष) अविवाहित थे. वह खेती किसानी का काम करते थे. चार दिन पहले ही उन्हें पैरेलिसिस का अटैक पड़ा था. इसके चलते वह बैठ और चल नहीं पा रहे थे. राजन ने गांव के ही रहने वाले प्रहलाद सचान का खेत बंटाई पर ले रखा था. रात में वह खेत पर लगे ट्यूबवेल पर चारपाई डालकर सोते थे. बुधवार देर रात भी ट्यूबवेल पर लेटे हुए थे. ठंड से बचने के लिए साथी किसानों ने ट्यूबवेल के पास लड़कियों की मदद आग जला दी.

किसान गांव में अकेला रहता था: कुछ देर तो वह सभी आग के पास बैठे रहे और फिर अपने-अपने खेतों की तरफ चले गए. वहीं रज्जन भी सो गए. करीब 3:00 बजे लोगों ने देखा कि ट्यूबवेल के पास से आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठ रही हैं. गांव के रहने वाले रामकिशोर और कृष्ण शंकर दौड़कर मौके पर पहुंचे, तो देखा कि रज्जन शर्मा की जलकर मौत हो गई थी. गांव वालों का कहना है कि रज्जन गांव में अकेले ही रहते थे.

पुलिस हर एंगल से कर रही जांच: साढ़ थाना प्रभारी अवनीश कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है. चारपाई के पास आग जलाई गई थी. हो सकता है कोई चिंगारी बिस्तर पर गिर गई हो और आग लग गई हो. यह भी हो सकता है कि सोने के दौरान रजाई या फिर अन्य कपड़ा अलाव के संपर्क में आ गया हो, जिससे आग भड़क गई और किसान उसकी चपेट में आ गया.

