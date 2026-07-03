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फरीदाबाद में वकील के चैंबर में लगी आग, एसी में ब्लास्ट होने से बेकाबू हुई

फरीदाबाद: शुक्रवार दोपहर फरीदाबाद सेक्टर-12 स्थित जिला कोर्ट के पास बनी वकीलों की बिल्डिंग में अचानक आग लग गई. आग बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल पर बने चेंबर नंबर 552 में लगी. शुरुआती जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगी है. आग से चेंबर में रखी बड़ी संख्या में फाइलें, कानून की किताबें और अन्य सामान जलकर राख हो गया. देखते ही देखते आग इतनी भड़क गई की चेंबर के एसी तक जा पहुंची.

फरीदाबाद में वकील के चैंबर में आग: एसी में आग लगने के बाद तेज धमाका हुआ, जिससे आग और ज्यादा फैल गई. आग की लपटें बिल्डिंग के बाहर से भी दिखाई देने लगीं. घना धुआं चौथी मंजिल तक फैल गया, जिससे बिल्डिंग में मौजूद वकीलों और वहां आने वाले लोगों में अफरा-तफरी मच गई. आग लगने के तुरंत बाद आसपास के चेंबरों में मौजूद वकीलों ने फायर सिलेंडर की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन चेंबर के अंदर बड़ी मात्रा में कागजी फाइलें और अन्य सामान होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका. इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई.

फरीदाबाद में वकील के चैंबर में लगी आग, एसी में ब्लास्ट होने से बेकाबू हुई (ETV Bharat)

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू: सूचना मिलते ही सेक्टर-15 फायर स्टेशन से दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे तक लगातार मशक्कत कर आग पर पूरी तरह काबू पाया. आग से चेंबर में रखा फर्नीचर, कागजी रिकॉर्ड, किताबें और अन्य सामान जलकर राख हो गया. राहत की बात ये रही कि जिस समय आग लगी, उस समय चेंबर के अंदर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई.