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गर्मी में आग का तांडव: तीन गुना बढ़ी आग की घटनाएं, जानिए सुरक्षा के उपाय

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है. हर साल की तरह इस साल भी गर्मी में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं. बीते दिनों कई दर्दनाक हादसे हुए. आग की चपेट में आने से जानमाल का काफी नुकसान भी हुआ है. ताजा मामला गाजियाबाद की पॉश सोसायटी का है जहां जहां कई फ्लोर में आग लगी. इस घटना में दर्जनों लोगों के फंसे हुए है.

दरअसल, गर्मी का मौसम शुरू होती ही गाजियाबाद में आग लगने की घटनाओं में तेजी के साथ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. 1 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच गाजियाबाद में आग लगने की कुल 212 घटनाएं दर्ज की गई है. इनमें से कई बड़ी घटनाएं पिछले एक सप्ताह के दौरान हुई है. इसमें फैक्ट्री, बाजार और रिहायशी सोसाइटी के फ्लैटों में आग लगने के मामले भी शामिल हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि अग्निशमन विभाग की तुरंत और प्रभावी कार्रवाई के चलते किसी भी अग्निकांड में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.

इन वजहों से होती है आग की घटनाएं (ETV Bharat)

अग्निशमन विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जनवरी में कुल 79 आग लगने की घटनाएं सामने आई. वहीं फरवरी में 97 और मार्च में संख्या 128 रही. अप्रैल के महीने में गर्मी की शुरुआत होती ही आगे की घटनाओं में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई. अप्रैल में सिर्फ 25 दिनों में 212 आग लगने की घटनाएं सामने आई है. यानी कि यह कहा जा सकता है कि ठंड के मौसम की तुलना में गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं में तकरीबन तीन गुना का इजाफा हुआ है. आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि गर्मी बढ़ने के साथ आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी है.

गर्मी बढ़ने के साथ आग लगने की घटनाओं में काफी ही इजाफा हुआ है. बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है. जिले में विभिन्न हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, ताकि फायर टेंडर तुरंत घटनास्थल पर पहुंच सके. अवैध रूप से रिहायशी इलाकों संचालित हो रहे कबाड़ के गोदामों को चिह्नित किया जा रहा है. रिहायशी इलाकों में संचालित हो रहे कबाड़ के गोदाम में आग लगने का खतरा बना रहता है. चिन्हांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सूची जिलाधिकारी को भेजी जाएगी. - राहुल पाल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी

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