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गर्मी में आग का तांडव: तीन गुना बढ़ी आग की घटनाएं, जानिए सुरक्षा के उपाय

आग की घटनाएं जानलेवा साबित हो रही हैं. क्या इसके पीछे है लापरवाही? अवेयरनेस भी बचा सकती है जान. समझिए सब कुछ...

तीन गुना बढ़ी आग की घटनाएं
तीन गुना बढ़ी आग की घटनाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 29, 2026 at 11:01 AM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है. हर साल की तरह इस साल भी गर्मी में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं. बीते दिनों कई दर्दनाक हादसे हुए. आग की चपेट में आने से जानमाल का काफी नुकसान भी हुआ है. ताजा मामला गाजियाबाद की पॉश सोसायटी का है जहां जहां कई फ्लोर में आग लगी. इस घटना में दर्जनों लोगों के फंसे हुए है.

दरअसल, गर्मी का मौसम शुरू होती ही गाजियाबाद में आग लगने की घटनाओं में तेजी के साथ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. 1 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच गाजियाबाद में आग लगने की कुल 212 घटनाएं दर्ज की गई है. इनमें से कई बड़ी घटनाएं पिछले एक सप्ताह के दौरान हुई है. इसमें फैक्ट्री, बाजार और रिहायशी सोसाइटी के फ्लैटों में आग लगने के मामले भी शामिल हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि अग्निशमन विभाग की तुरंत और प्रभावी कार्रवाई के चलते किसी भी अग्निकांड में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.

इन वजहों से होती है आग की घटनाएं
इन वजहों से होती है आग की घटनाएं (ETV Bharat)

अग्निशमन विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जनवरी में कुल 79 आग लगने की घटनाएं सामने आई. वहीं फरवरी में 97 और मार्च में संख्या 128 रही. अप्रैल के महीने में गर्मी की शुरुआत होती ही आगे की घटनाओं में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई. अप्रैल में सिर्फ 25 दिनों में 212 आग लगने की घटनाएं सामने आई है. यानी कि यह कहा जा सकता है कि ठंड के मौसम की तुलना में गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं में तकरीबन तीन गुना का इजाफा हुआ है. आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि गर्मी बढ़ने के साथ आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी है.

गर्मी बढ़ने के साथ आग लगने की घटनाओं में काफी ही इजाफा हुआ है. बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है. जिले में विभिन्न हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, ताकि फायर टेंडर तुरंत घटनास्थल पर पहुंच सके. अवैध रूप से रिहायशी इलाकों संचालित हो रहे कबाड़ के गोदामों को चिह्नित किया जा रहा है. रिहायशी इलाकों में संचालित हो रहे कबाड़ के गोदाम में आग लगने का खतरा बना रहता है. चिन्हांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सूची जिलाधिकारी को भेजी जाएगी. - राहुल पाल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी

धुएं से होती हैं ज्यादातर मौतें

बता दें कि आग हादसों में 50 से 70% लोगों की मौत धुएं से दम घुटने से होती है. लोग बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि कमरे धुएं से भर जाते हैं.

आग हादसों से बचने के उपाय
आग हादसों से बचने के उपाय (ETV Bharat)

आग हादसा हो तो इन बातों का ध्यान रखें

बिजली की मेन लाइन काट दें. अगर मेन लाइन ऑन हो तो पानी ना डालें. अगर हो सके तो तुरंत किसी मोटे कपड़े या कंबल को गीला कर अपने चारों ओर लपेट लें और तुरंत ज़मीन पर बैठ जाएं या लेट जाएं. आग हादसे के वक़्त धुएं से तुरंत दम घुटने लगता है और आदमी बेहोश हो सकता है. ऐसे में कोशिश करें कि लेटे-लेटे ही कोहनियों के बल बाहर की ओर निकलें, ताकि आपकी सांसों में धुआं कम से कम जाए.

गर्मी में आग लगने की घटनाएं क्यों बढ़ती है?

गर्मी के महीने में ज्यादातर घरों में बड़ी संख्या में एसी, पंखे, कूलर समेत अलग-अलग तरह के बिजली के उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं. गर्मियों में आग लगने की घटना में बड़ा हाथ शॉर्ट सर्किट का होता है. गर्मी में तापमान काफी ज्यादा होता है. इस वजह से इलेक्ट्रिक उपकरण भी काफी गर्म हो जाते हैं. यही कारण है कि इन उपकरणों में शॉर्ट सर्किट की आशंका भी काफी बढ़ जाती है.

ओवरलोडिंग भी बन सकता है कारण

गर्मी के महीने में भारी संख्या में इलेक्ट्रिक उपकरणों के इस्तेमाल के कारण ओवरलोडिंग हो जाती है जो कि बड़ी आग का कारण बनती है. ओवरलोडिंग के कारण बिजली की वायरिंग भी जल जाती है. इसके अलावा ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और गर्मी के कारण तार भी टूटने का खतरा रहता है. ऐसे में एक चिंगारी भी बड़ी आग का कारण बनती है.

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