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नोएडा में दो जगहों पर आग लगने की घटना आई सामने, सोसाइटी में मचा हड़कंप

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में शुक्रवार को दो अलग-अलग स्थानों पर आग लगने की घटना सामने आई. पहली घटना में आग सेक्टर 74 स्थित आईवीवाई काउंटी सोसाइटी की 12वीं मंजिल में लगी. वहीं दूसरी घटना में आग नोएडा के सेक्टर 52 शताब्दी बिहार स्थित रेस्टोरेंट में लगी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू किया.

दरअसल, नोएडा के सेक्टर 74 स्थित आइवीवाई काउंटी सोसाइटी में इमारत की 12वीं मंजिल पर आग लगी. घटना सेक्टर 113 पुलिस थाना के क्षेत्र में हुई. लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. फिलहाल दमकलकर्मी और पुलिस मौके पर मौजूद हैं और किसी के हताहत होने की बात सामने नहीं आई है.

प्रदीप कुमार चौबे, चीफ फायर ऑफिसर (ETV Bharat)

चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. इसपर पुलिस एवं फायर सर्विस यूनिट द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का कार्य प्रारंभ किया गया. फायर सर्विस यूनिट द्वारा घर में फंसे पति-पत्नी एवं बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया. दमकल विभाग की छह गाड़ियों की मदद से आग को पूरी तरह बुझा लिया गया है. घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है.