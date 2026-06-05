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नोएडा में दो जगहों पर आग लगने की घटना आई सामने, सोसाइटी में मचा हड़कंप

सेक्टर 74 स्थित सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर आग लगने हड़कंप मच गया. वहीं सेक्टर 52 के पास रेस्टोरेंट में आग की घटना सामने आई

नोएडा में दो जगहों पर लगी आग
नोएडा में दो जगहों पर लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 5, 2026 at 9:58 AM IST

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Updated : June 5, 2026 at 11:18 AM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में शुक्रवार को दो अलग-अलग स्थानों पर आग लगने की घटना सामने आई. पहली घटना में आग सेक्टर 74 स्थित आईवीवाई काउंटी सोसाइटी की 12वीं मंजिल में लगी. वहीं दूसरी घटना में आग नोएडा के सेक्टर 52 शताब्दी बिहार स्थित रेस्टोरेंट में लगी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू किया.

दरअसल, नोएडा के सेक्टर 74 स्थित आइवीवाई काउंटी सोसाइटी में इमारत की 12वीं मंजिल पर आग लगी. घटना सेक्टर 113 पुलिस थाना के क्षेत्र में हुई. लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. फिलहाल दमकलकर्मी और पुलिस मौके पर मौजूद हैं और किसी के हताहत होने की बात सामने नहीं आई है.

प्रदीप कुमार चौबे, चीफ फायर ऑफिसर (ETV Bharat)

चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. इसपर पुलिस एवं फायर सर्विस यूनिट द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का कार्य प्रारंभ किया गया. फायर सर्विस यूनिट द्वारा घर में फंसे पति-पत्नी एवं बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया. दमकल विभाग की छह गाड़ियों की मदद से आग को पूरी तरह बुझा लिया गया है. घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है.

वहीं सेक्टर 52 के पास एक रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया. फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. यहां ऊपर पीजी संचालित होता है. इस संबंध में चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि दोनों ही जगहों पर आग को काबू में कर लिया गया है. आग लगने की घटनाओं में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है. प्रथम दृष्टिया शॉर्ट सर्किट से आग लगना प्रतीत हो रहा है. अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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Last Updated : June 5, 2026 at 11:18 AM IST

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