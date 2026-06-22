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आखिर क्यों धधक रही हैं यूपी में इमारतें? NEC के बारे में पता नहीं, आसानी से मिल रही NOC, जानें क्या है नियम

फायर सुरक्षा राम भरोसे! ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही आग की घटनाएं चुनौती बनी हुई हैं. 22 जून (सोमवार) को अलीगंज के पुरनिया इलाके में एक दुकान में भीषण आग लग गई. आग की चपेट में एक गेमिंग कोचिंग सेंटर भी आ गया. हादसे में अब तक 15 बच्चों की मौत हुई है. फायर NOC, ऑडिट और सुरक्षा नियमों के बाद भी इमारतों में आग की घटनाएं हो रही हैं. हालात यह है कि भारतीय विद्युत नियमावली 2023 (National Electrical Code - NEC) के नियमों के तहत NOC तो दी जा रही है, लेकिन आम जनता को नियमों के बारे में पता तक नहीं है. वहीं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगभग 46 विद्युत सुरक्षा अधिकारी तैनात हैं, जिनके कंधों पर NOC देने की जिम्मेदारी है. इन्हीं अधिकारियों पर पूरे उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक व औद्योगिक भवनों को भारतीय विद्युत नियमावली 2023 के तहत सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी है. बड़ा सवाल यह है कि 75 जिलों में 46 अधिकारी कैसे जांच करते हैं और कैसे NOC मिल जाती है? पढ़िए प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट... नियमों को लेकर जागरूक नहीं हैं लोग. (Video Credit; ETV Bharat) लखनऊ के चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल ने कहा, आग की घटनाओं के पीछे मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट ही होता है. ज्यादातर मामलों में शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग की घटनाएं सामने आई हैं. सेफ वायरिंग एक्सपर्ट देवेंद्र द्विवेदी ने बताया, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के रेगुलेशन 2023 को व्यापक तरीके से लागू किया जाए तो 90% तक आग की घटनाओं को कम कर सकते हैं. आग की घटनाओं में 90% घटनाएं शॉर्ट सर्किट से होती हैं. नियम के तहत दी जाती है एनओसी : विद्युत सुरक्षा निदेशालय के निदेशक गिरीश कुमार ने बताया, निदेशालय का मुख्य कार्य भारतीय विद्युत नियमावली 2023 के नियमों का पालन करना है. इसके लिए हमने कई व्यवस्थाएं की हैं. कमर्शियल व औद्योगिक कनेक्शन देने से पहले बिजली विभाग (UPPCL) हमसे एनओसी लेगा. ऐसे में जब कमर्शियल या औद्योगिक बिल्डिंग को कनेक्शन देना होता है, उससे पहले हमारे अधिकारी जाकर यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय विद्युत अधिनियम 2023 के नियमों के तहत इलेक्ट्रिकल उपकरण व परिसर में वायरिंग की गई है कि नहीं. निश्चित स्थान पर ट्रांसफार्मर लगाया गया है कि नहीं, अर्थिंग सही नियमों के तहत की गई है या नहीं, बिजली सप्लाई के अनुपात में निर्धारित कैपेसिटी के वायर (तार) डाले गए हैं या कि नहीं. निर्धारित नियमों के तहत एमसीबी लगाई गई है कि नहीं, जब हम यह सुनिश्चित कर लेते हैं, उसके बाद ही UPPCL कमर्शियल व औद्योगिक भवनाओं को बिजली का कनेक्शन देगा.