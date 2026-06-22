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आखिर क्यों धधक रही हैं यूपी में इमारतें? NEC के बारे में पता नहीं, आसानी से मिल रही NOC, जानें क्या है नियम

भारतीय विद्युत नियमावली की अनदेखी के कारण आग की घटनाएं बढ़ रही हैं. बिना जांच के ही NOC दे दी जाती है.

फायर सुरक्षा राम भरोसे!
फायर सुरक्षा राम भरोसे! (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 5:47 PM IST

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Updated : June 22, 2026 at 6:12 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही आग की घटनाएं चुनौती बनी हुई हैं. 22 जून (सोमवार) को अलीगंज के पुरनिया इलाके में एक दुकान में भीषण आग लग गई. आग की चपेट में एक गेमिंग कोचिंग सेंटर भी आ गया. हादसे में अब तक 15 बच्चों की मौत हुई है.

फायर NOC, ऑडिट और सुरक्षा नियमों के बाद भी इमारतों में आग की घटनाएं हो रही हैं. हालात यह है कि भारतीय विद्युत नियमावली 2023 (National Electrical Code - NEC) के नियमों के तहत NOC तो दी जा रही है, लेकिन आम जनता को नियमों के बारे में पता तक नहीं है.

वहीं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगभग 46 विद्युत सुरक्षा अधिकारी तैनात हैं, जिनके कंधों पर NOC देने की जिम्मेदारी है. इन्हीं अधिकारियों पर पूरे उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक व औद्योगिक भवनों को भारतीय विद्युत नियमावली 2023 के तहत सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी है. बड़ा सवाल यह है कि 75 जिलों में 46 अधिकारी कैसे जांच करते हैं और कैसे NOC मिल जाती है? पढ़िए प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट...

नियमों को लेकर जागरूक नहीं हैं लोग. (Video Credit; ETV Bharat)

लखनऊ के चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल ने कहा, आग की घटनाओं के पीछे मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट ही होता है. ज्यादातर मामलों में शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग की घटनाएं सामने आई हैं. सेफ वायरिंग एक्सपर्ट देवेंद्र द्विवेदी ने बताया, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के रेगुलेशन 2023 को व्यापक तरीके से लागू किया जाए तो 90% तक आग की घटनाओं को कम कर सकते हैं. आग की घटनाओं में 90% घटनाएं शॉर्ट सर्किट से होती हैं.

नियम के तहत दी जाती है एनओसी : विद्युत सुरक्षा निदेशालय के निदेशक गिरीश कुमार ने बताया, निदेशालय का मुख्य कार्य भारतीय विद्युत नियमावली 2023 के नियमों का पालन करना है. इसके लिए हमने कई व्यवस्थाएं की हैं. कमर्शियल व औद्योगिक कनेक्शन देने से पहले बिजली विभाग (UPPCL) हमसे एनओसी लेगा. ऐसे में जब कमर्शियल या औद्योगिक बिल्डिंग को कनेक्शन देना होता है, उससे पहले हमारे अधिकारी जाकर यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय विद्युत अधिनियम 2023 के नियमों के तहत इलेक्ट्रिकल उपकरण व परिसर में वायरिंग की गई है कि नहीं.

निश्चित स्थान पर ट्रांसफार्मर लगाया गया है कि नहीं, अर्थिंग सही नियमों के तहत की गई है या नहीं, बिजली सप्लाई के अनुपात में निर्धारित कैपेसिटी के वायर (तार) डाले गए हैं या कि नहीं. निर्धारित नियमों के तहत एमसीबी लगाई गई है कि नहीं, जब हम यह सुनिश्चित कर लेते हैं, उसके बाद ही UPPCL कमर्शियल व औद्योगिक भवनाओं को बिजली का कनेक्शन देगा.

अभियान चलाकर की जाती है जांच : डायरेक्टर गिरीश कुमार ने बताया कि भारतीय विद्युत नियमावली 2023 के तहत यह नियम है कि हमारी एनओसी के बगैर कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है, कुछ मामलों में यह बात सामने आई थी कि हमारी एनओसी के बगैर भी कनेक्शन दिए गए हैं. जिसको लेकर हमने संबंधित विभाग व भवन मालिक को निर्देश जारी किए हैं. पिछले दिनों बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर हमने ऐसे कमर्शियल व औद्योगिक भवन चिन्हित किए हैं. व्यवस्था ठीक होने पर एनओसी दी गई.

विद्युत सुरक्षा निदेशालय के डायरेक्टर गिरीश कुमार ने बताया, हम आग लगने के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर इस बात की जांच भी करते हैं कि आखिर आग लगने का कारण क्या है. बिल्डिंग में लगने वाले वायर, एमसीवी व अन्य विद्युत उपकरणों की जांच करने के बाद यह निर्धारित किया जाता है कि आग लगने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं. घटना से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देने का भी नियम है. नियमावली के तहत घटना के 18 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट देनी होती है.

आग की प्रमुख घटनाएं.
आग की प्रमुख घटनाएं. (Photo Credit; ETV Bharat)

नियम सिर्फ खानापूर्ति के लिए : व्यापारी यूनियन के अध्यक्ष अतुल शुक्ला ने बताया, कमर्शियल भावनों में बिजली देने से पहले भारतीय विद्युत नियमावली के तहत निदेशालय से एनओसी लेना अनिवार्य है, लेकिन यह सिर्फ खानापूर्ति है. एनओसी लेने के लिए संबंधित व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर देता है और बिना किसी जांच के यह आसानी से उसे एनओसी मिल जाती है. भले ही उपभोक्ता ने अपने यहां घटिया क्वालिटी के तार और एमसीबी लगा रखी हो. हर तीन साल में वायरिंग का ऑडिट कराने का नियम है.

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया, एलडीए का काम भावनों का नक्शा पास करना है. आवासीय और व्यावसायिक भवनों के नक्शे पास करने के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई आपातकाल की स्थिति होती है, जैसे की आग लगती है तो लोगों के निकलने में आसानी हो, भवन में धुंआ ना भरे जिससे कि स्थिति गंभीर पैदा न हो. एनओसी लेने के बाद ही आवेदक को भवन का प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है. जैसे की कमर्शियल भावनाओं में बिना फायर विभाग के एनओसी के भवन संचालित करने की अनुमति एलडीए की ओर से नहीं दी जाती है.

लखनऊ के चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल ने बताया, बिल्डिंगों में आग की घटना न हो इसके लिए हम फायर एनओसी देते हैं. भवन स्वामियों को आवेदन करना होता है, जिसके बाद हम जाकर यह सुनिश्चित करते हैं कि भवन आग लगने की स्थिति में कितना सुरक्षित है और वहां पर मानक के अनुरूप फायर सेफ्टी संयंत्र मौजूद है कि नहीं. कई बार अभियान चलाकर फायर सेफ्टी की जांच की जाती है.

आग हादसों से बचने के उपाय.
आग हादसों से बचने के उपाय. (Photo Credit; ETV Bharat)

अब जानते हैं क्या है जमीनी हकीकत

  • लखनऊ में 150 से अधिक ऐसे भवन और होटल हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं है. UPPCL ने बिना विद्युत सुरक्षा निदेशालय की एनओसी के कमर्शियल कनेक्शन दिए हैं. असल में विद्युत सुरक्षा निदेशालय की एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, संबंधित निदेशालय के अधिकारी ज्यादातर मामले में बिना मौके पर विद्युत उपकरणों की जांच किए एनओसी दे देते हैं. इसी एनओसी के आधार पर यूपीपीसीएल बिजली का कनेक्शन दे देता है.
  • लखनऊ में रेस्टोरेंट का संचालन करने वाली शालिनी वाजपेई ने बताया, वह एक किराए के मकान में रेस्टोरेंट का संचालन करती हैं. सुरक्षा के लिए फायर सुरक्षा उपकरण लगाया है. उनके पास कमर्शियल बिजली कनेक्शन भी है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि भारतीय विद्युत नियमावली 2023 के तहत विद्युत सुरक्षा निदेशालय से एनओसी भी ली जाती है. न उन्होंने कभी इसके लिए अप्लाई किया और ना ही कभी कोई उनके यहां जांच के लिए पहुंचा.
  • बीकेटी क्षेत्र में होटल का संचालन करने वाले सम्राट सिंह ने बताया कि वह पिछले पांच साल से होटल का संचालन कर रहे हैं. उन्होंने बिजली विभाग से कमर्शियल कनेक्शन ले रखा है, लेकिन उन्हें भी इस बारे में जानकारी नहीं है कि कमर्शियल कनेक्शन लेने से पहले भारतीय विद्युत नियमावली 2023 के तहत विद्युत सुरक्षा निदेशालय से एनओसी लेना अनिवार्य है. उन्होंने भी बताया कि कभी भी विद्युत सुरक्षा निदेशालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी जांच के लिए नहीं पहुंचा.
  • अलीगंज में कोचिंग का संचालन करने वाले शुभम दुबे ने बताया कि वह एक किराए के कैंपस में कोचिंग का संचालन कर रहे हैं. 150 की संख्या में छात्र पढ़ाई करने के लिए आते हैं. उनके पास बिजली का कमर्शियल कनेक्शन भी है, लेकिन उन्हें भी इस बारे में जानकारी नहीं है कि भारतीय विद्युत नियमावली 2023 के तहत विद्युत सुरक्षा निदेशालय से एनओसी लेना अनिवार्य है. कमर्शियल कनेक्शन के लिए उन्होंने पावर हाउस में संपर्क किया था. लाइनमैन ने उन्हें आसानी से कनेक्शन दिला दिया.

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Last Updated : June 22, 2026 at 6:12 PM IST

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