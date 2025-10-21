ETV Bharat / state

दिवाली पर पटाखों और दिये से जलने के कारण दिल्ली के अस्पतालों में पहुंचे 291 मरीज, 50 से ज्यादा भर्ती

दिवाली पर इस साल भी पटाखों से जलने के कारण बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के अस्पतालों में इजाज के लिए पहुंचे हैं.

दिवाली पर दिल्ली के अस्पतालों में पहुंचे मरीज
दिवाली पर दिल्ली के अस्पतालों में पहुंचे मरीज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 21, 2025 at 5:51 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: दिवाली पर हर साल की तरह इस साल भी पटाखों से जलने के कारण बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के अस्पतालों में इजाज के लिए पहुंचे हैं. इनमें पटाखे के अलावा दिया से भी जलने वाले मरीज शामिल हैं. राहत की बात यह रही कि अधिकतर मरीजों को जलने की हल्की शिकायत थी, जिसके चलते उन्हें ओपीडी में ही डॉक्टर के द्वारा देखकर घर भेज दिया गया.

वहीं, कुछ मरीज ऐसे रहे जिन्हें इमरजेंसी में इलाज देकर कुछ घंटे बाद घर भेज दिया गया. उन्हें ज्यादा भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी. बहुत कम मरीज ऐसे रहे जिन्हें इमरजेंसी में या वार्ड में भर्ती करने की जरूरत पड़ी है. अगर हम अस्पतालों में सबसे अधिक मरीजों की बात करें तो दिल्ली सरकार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल दिलशाद गार्डन स्थित गुरू तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज पहुंचे.

जीटीबी अस्पताल में 271 मरीज आए: अस्पताल में मेडिसिन के प्रोफेसर और सीसीयू के इंचार्ज डॉ. कुलदीप ने बताया कि जीटीबी अस्पताल में 20 अक्टूबर के दिन व रात और 21 अक्टूबर की सुबह 9 बजे तक रूम नंबर 51 और 54 में 271 मरीज आए. ये मरीज रोड एक्सीडेंट, पटाखे, दिया और एक मरीज कुकर ब्लास्ट से जलने एवं बाकी मरीज अन्य दुर्घटना के कारण इमरजेंसी में आए. उन्होंने बताया कि अगर सिर्फ बर्न वाले मरीजों की बात करें तो कुल 37 मरीज अस्पताल में आए. ये मरीज पटाखे से जलने के कारण और कुछ की आंख में कोई पदार्थ गिरने के कारण अस्पताल में आए थे.

डॉक्टर कुलदीप कुमार (ETV Bharat)

डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि इनके अलावा गाजियाबाद के लोनी से रेफर होकर आए एक 36 वर्षीय मरीज की मौत भी हुई है. यह मरीज भी जलने के कारण सोमवार को अस्पताल में भर्ती हुआ था. उन्होंने बताया कि फिलहाल अस्पताल के बर्न्स में जलने की समस्या वाले छह मरीज भर्ती हैं. इनमें तीन बच्चे और तीन वयस्क (एडल्ट) शामिल हैं. डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि भर्ती मरीजों में कोई तीन से चार प्रतिशत जला है, कोई 20 से 25 प्रतिशत तो कोई 40 से लेकर 45 प्रतिशत तक बर्न है. इन मरीजों की जैसे जैसे रिकवरी होगी, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा.

सफदरजंग अस्पताल में दिवाली पर जलने से पहुंचे 129 मरीज: सफदरजंग अस्पताल द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 19 और 20 अक्टूबर को दो दिन में कुल 129 मरीज अस्पताल के बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग में पहुंचे. अस्पताल की प्रवक्ता पूनम ढांडा ने बताया कि 129 मरीजों में से 18 मरीजों को भर्ती करना पड़ा. जिनमें से ज्यादा जले हुए 9 मरीजों की सर्जरी भी करनी पड़ी.

आरएमएल अस्पताल में पहुंचे 50 मरीज: इसी तरह आरएमएल हॉस्पिटल में दिवाली पर पटाखे और दिया से जलने के कारण 50 मरीज पहुंचे. अस्पताल के पीआरओ डॉक्टर पुलिन गुप्ता ने बताया कि इनमें से नौ मरीजों को भर्ती करना पड़ा. जिनमें से एक मरीज की हालत गंभीर है. अस्पताल में आने वाले मरीजों में डेढ़ साल से लेकर 52 साल तक के मरीज शामिल हैं.

एम्स में पहुंचे 60 मरीज: दिवाली पर जलने के कारण एम्स में कुल 60 मरीज पहुंचे. अस्पताल में मीडिया सेल की प्रभारी प्रोफेसर रीमा दादा ने बताया कि इनमें से 48 मरीज पटाखे से जलने के कारण, सात पोटाश ब्लास्ट से जलने के कारण, 4 दिया से जलने और एक दिवाली की इलेक्ट्रिक लाइट से जलने के कारण अस्पताल में आया. इनमें से 29 मरीजों को भर्ती करना पड़ा. 10 मरीज आईसीयू में और 19 मरीज वार्ड में भर्ती हैं.

इसी तरह दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक में दिवाली पर जलने के कारण कुल 15 मरीज पहुंचे. अस्पताल के एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि इनमें एक मरीज को राजस्थान के भिवाड़ी से रेफर किया गया था. अभी चार मरीज अस्पताल के बर्न्स वार्ड में भर्ती हैं. बाकी मरीज हल्के जले हुए थे तो उन्हें इमरजेंसी में इलाज करके घर भेज दिया गया.

