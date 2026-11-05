यूपी में दो जगह अग्नितांडव: मुरादाबाद में यात्रियों से भरी बस में लगी आग, ललितपुर में कपड़ा दुकान जलकर खाक
मुरादाबाद में मुंढापांडे थाना क्षेत्र की घटना, बस में सवार थे 40 यात्री
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:58 PM IST
ललितपुर/मुरादाबाद : उत्तर प्रदेश में दो आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं, एक जगह बस में तो दूसरी जगह दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है.
पहली घटना ललितपुर के मडावरा की है, जहां बुधवार देर रात बैरियर चौराहे पर कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लग गई. आग इतनी विकराल थी कि उसकी लपटें करीब 100 फीट ऊंची उठती दिखाई दीं, जिसकी चपेट में आने से आसपास की अन्य दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है. प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.
जानकारी के मुताबिक, घटना रात करीब 9:30 बजे आसपास की है. दुकान बंद करके मालिक घर जा चुका था. पहले दुकान से धुआं उठता दिखा, फिर आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. स्थानीय लोगों ने दुकानदार को सूचना दी और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया.
करीब दो घंटे बाद रात 11:20 बजे दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची. काफी मशक्कत के बाद रात करीब 12 बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका आग से दुकान की छत और दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं. इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है.
घटना की सूचना पर मड़ावरा, मदनपुर और गिरार पुलिस मौके पर पहुंची. एसडीएम मदन मोहन गुप्ता, सीओ आलोक कुमार अग्रहरि और तहसीलदार अजीत कुमार यादव ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया. अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही आग लगने के कारणों का खुलासा हो सकेगा.
बरेली डिपो की रोडवेज़ बस में लगी भीषण आग
इधर मुरादाबाद में मुंढापांडे थाना क्षेत्र में बुधवार रात हाईवे पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया. दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर बरेली डिपो रोडवेज़ की जनरथ बस गुजर रही थी, तभी अचानक उसके टायर से आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. आग लगने के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.
इस दौरान आसपास से गुजर रहे दूसरे वाहन मालिकों और स्थानीय लोगों ने बस में सवार सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला. इधर सूचना मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के साथ ही स्थिति पर काबू करने का प्रयास किया.
कुछ समय बाद अग्निशमन विभाग के अधिकारी दो फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया. बस में आग लगने के बाद गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, समय रहते सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया. बस चालक ने बताया कि बस दिल्ली से बरेली जा रही थी और इसमें 40 यात्री सवार थे.
सीएफओ डॉ. राजीव कुमार पांडे ने बताया कि बस में आग लगने की सूचना पर हमारी टीम दो फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंची और बस में लगी आग पर काबू पाया. सभी यात्रियों और उनके सामान को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है. कोई जनहानि नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि टायर रगड़ने से चिंगारी से आग लगने का अनुमान है. फिलहाल घटना की बारीकी से जांच की जाएगी.
ये भी पढ़ें- डिजिटल गोल्ड का बढ़ा क्रेज: एक साल में 216% उछला निवेश, जानिए क्यों GenZ को भा रहा है ये तरीका