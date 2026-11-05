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यूपी में दो जगह अग्नितांडव: मुरादाबाद में यात्रियों से भरी बस में लगी आग, ललितपुर में कपड़ा दुकान जलकर खाक

यूपी में दो जगह अग्नितांडव ( Photo Credit; ETV Bharat )

ललितपुर/मुरादाबाद : उत्तर प्रदेश में दो आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं, एक जगह बस में तो दूसरी जगह दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है.

पहली घटना ललितपुर के मडावरा की है, जहां बुधवार देर रात बैरियर चौराहे पर कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लग गई. आग इतनी विकराल थी कि उसकी लपटें करीब 100 फीट ऊंची उठती दिखाई दीं, जिसकी चपेट में आने से आसपास की अन्य दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है. प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.

ललितपुर में दुकान में आग (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, घटना रात करीब 9:30 बजे आसपास की है. दुकान बंद करके मालिक घर जा चुका था. पहले दुकान से धुआं उठता दिखा, फिर आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. स्थानीय लोगों ने दुकानदार को सूचना दी और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया. करीब दो घंटे बाद रात 11:20 बजे दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची. काफी मशक्कत के बाद रात करीब 12 बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका आग से दुकान की छत और दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं. इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है. घटना की सूचना पर मड़ावरा, मदनपुर और गिरार पुलिस मौके पर पहुंची. एसडीएम मदन मोहन गुप्ता, सीओ आलोक कुमार अग्रहरि और तहसीलदार अजीत कुमार यादव ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया. अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही आग लगने के कारणों का खुलासा हो सकेगा. बरेली डिपो की रोडवेज़ बस में लगी भीषण आग