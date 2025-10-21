दीपावली की रात 57 आग की घटनाएं, 120 फायरकर्मियों ने 65 दमकलों से काबू पाया
जयपुर में दीपावली की रात आग की 57 घटनाएं हुईं. हालांकि, इस दौरान शहर के फायरमैन हर कॉल पर अलर्ट मोड में डटे रहे.
Published : October 21, 2025 at 6:59 PM IST
जयपुर: रोशनी के पर्व दीपावली की रात जब पूरा जयपुर आतिशबाजी में नहाया हुआ था, तब शहर के फायरमैन हर कॉल पर अलर्ट मोड में डटे रहे. इस दिन शहर में पटाखों के कारण आग की 57 घटनाएं हुईं, लेकिन फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई के चलते कहीं भी जनहानि नहीं हुई. इस दौरान 120 फायरकर्मियों ने 65 दमकलों की मदद से इन सभी घटनाओं पर काबू पाया.
12-12 घंटे तक डटे रहे फायरफाइटर्स: दीपावली की रात फायरमैनों ने दिन-रात एक कर दिया. 12-12 घंटे की शिफ्ट में शहर के सभी फायर स्टेशनों पर कर्मी तैनात रहे. प्रत्येक स्टेशन पर दमकल और पानी के टैंकर स्टैंडबाय रखे गए, ताकि किसी भी कॉल पर तुरंत पहुंचा जा सके. फायर ऑफिसर राजेंद्र नागर ने बताया कि सतर्कता और तेज रिस्पॉन्स टाइम के कारण कई जगह आग फैलने से रोकी जा सकी.
आग लगने की अधिकतर घटनाएं रात 11 बजे से 2 बजे के बीच दर्ज की गईं. इनमें सबसे ज्यादा मामले कचरे में आग लगने के थे. इसके अलावा, 6 मकानों, एक इलेक्ट्रिकल शॉप सहित कुछ दुकानों, एक रेस्टोरेंट और तीन कारों (जिनमें एक सीएनजी कार शामिल) में भी आग लगी. उन्होंने बताया कि इन घटनाओं में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दो मकानों में करीब 15 लाख रुपए का घरेलू सामान जल गया. इलेक्ट्रिकल शॉप में माल के जलने से भी आर्थिक क्षति हुई है. फायर विभाग ने इन घटनाओं की रिपोर्ट तैयार कर ली है.
आग के कारण, आतिशबाजी और शॉर्ट सर्किट: अधिकांश घटनाओं के पीछे आतिशबाजी की चिंगारी और शॉर्ट सर्किट प्रमुख कारण रहे. दीपावली के दौरान आतिशबाजी का कचरा इकट्ठा हो जाता है. ऐसे में ओपन कचरा डिपो में चिंगारी पकड़ने पर आग आसानी से लग जाती है. इसके अलावा बिजली की अतिरिक्त लोडिंग और अस्थायी वायरिंग ने भी जोखिम बढ़ाया.
फायर स्टेशनवार घटनाओं का ब्यौरा:
- बनीपार्क: 6
- चौगान: 5
- घाटगेट: 7
- आमेर: 2
- सीतापुरा: 3
- बिंदायका: 3
- 22 गोदाम: 6
- जगतपुरा: 2
- मालवीय नगर: 5
- झोटवाड़ा: 5
- वीकेआई एरिया: 4
- मानसरोवर: 9
फायर कंट्रोल रूम में रातभर खनखनाते रहे फोन: दीपावली की रात जैसे ही शहर में पटाखों की गूंज शुरू हुई, वैसे ही फायर कंट्रोल रूम में फोन की घंटियां लगातार बजती रहीं. कंट्रोल रूम के मुताबिक हर कुछ मिनट में किसी न किसी क्षेत्र से आग लगने की सूचना मिली. स्टाफ ने रूट मैपिंग और रेडियो कनेक्शन से नजदीकी दमकलों को तत्काल रवाना किया. रातभर की मेहनत का नतीजा रहा कि किसी भी नागरिक को चोट नहीं आई. फायर विभाग ने अगले 48 घंटे तक पोस्ट-दीपावली सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.
अलवर में आतिशबाजी ने ली एक की जान : जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के पाटन स्थित बैरवाबास में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. खेत पर काम कर रहा एक 19 वर्षीय युवक पटाखे की चिंगारी लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी चिकित्सालय में मौत हो गई. पटाखे की यह चिंगारी पास के क्षेत्र से अचानक उड़कर आई थी.
थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही राजगढ़ थाना पुलिस चिकित्सालय पहुंची और डॉक्टरों की देखरेख में शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया. परिजनों को ओर से दी गई रिपोर्ट पर अनुसंधान किया जाएगा.