दीपावली की रात 57 आग की घटनाएं, 120 फायरकर्मियों ने 65 दमकलों से काबू पाया

पटाखों के कारण कार में लगी आग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: रोशनी के पर्व दीपावली की रात जब पूरा जयपुर आतिशबाजी में नहाया हुआ था, तब शहर के फायरमैन हर कॉल पर अलर्ट मोड में डटे रहे. इस दिन शहर में पटाखों के कारण आग की 57 घटनाएं हुईं, लेकिन फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई के चलते कहीं भी जनहानि नहीं हुई. इस दौरान 120 फायरकर्मियों ने 65 दमकलों की मदद से इन सभी घटनाओं पर काबू पाया. 12-12 घंटे तक डटे रहे फायरफाइटर्स: दीपावली की रात फायरमैनों ने दिन-रात एक कर दिया. 12-12 घंटे की शिफ्ट में शहर के सभी फायर स्टेशनों पर कर्मी तैनात रहे. प्रत्येक स्टेशन पर दमकल और पानी के टैंकर स्टैंडबाय रखे गए, ताकि किसी भी कॉल पर तुरंत पहुंचा जा सके. फायर ऑफिसर राजेंद्र नागर ने बताया कि सतर्कता और तेज रिस्पॉन्स टाइम के कारण कई जगह आग फैलने से रोकी जा सकी. फायर ऑफिसर राजेंद्र नागर (ETV Bharat Jaipur) आग लगने की अधिकतर घटनाएं रात 11 बजे से 2 बजे के बीच दर्ज की गईं. इनमें सबसे ज्यादा मामले कचरे में आग लगने के थे. इसके अलावा, 6 मकानों, एक इलेक्ट्रिकल शॉप सहित कुछ दुकानों, एक रेस्टोरेंट और तीन कारों (जिनमें एक सीएनजी कार शामिल) में भी आग लगी. उन्होंने बताया कि इन घटनाओं में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दो मकानों में करीब 15 लाख रुपए का घरेलू सामान जल गया. इलेक्ट्रिकल शॉप में माल के जलने से भी आर्थिक क्षति हुई है. फायर विभाग ने इन घटनाओं की रिपोर्ट तैयार कर ली है. पढ़ें: दीपावली की धूम: घर और प्रतिष्ठानों में लोगों ने किया किया शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन , रातभर गूंजे पटाखों के धमाके