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गर्मी में आग का आतंक: तीन गुना बढ़ी आग की घटनाएं, अवैध कबाड़ के गोदाम बने बड़ा खतरा!

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गर्मी का मौसम शुरू होती ही गाजियाबाद में आग लगने की घटनाओं में तेजी के साथ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. 1 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच गाजियाबाद में आग लगने की कुल 212 घटनाएं दर्ज की गई है. इनमें से कई बड़ी घटनाएं पिछले एक सप्ताह के दौरान हुई है. इसमें फैक्ट्री, बाजार और रिहायशी सोसाइटी के फ्लैटों में आग लगने के मामले भी शामिल हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि अग्निशमन विभाग की तुरंत और प्रभावी कार्यवाही के चलते किसी भी अग्निकांड में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.

अग्निशमन विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जनवरी में कुल 79 आग लगने की घटनाएं सामने आई. वहीं फरवरी में 97 और मार्च में संख्या 128 रही. अप्रैल के महीने में गर्मी की शुरुआत होती ही आगे की घटनाओं में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई. अप्रैल में सिर्फ 25 दिनों में 212 आग लगने की घटनाएं सामने आई है. यानी कि यह कहा जा सकता है कि ठंड के मौसम की तुलना में गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं में तकरीबन तीन गुना का इजाफा हुआ है. आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि गर्मी बढ़ने के साथ आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी है.

राहुल पाल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (ETV Bharat)

विशेष अभियान की शुरुआत: अप्रैल में खासतौर पर कबाड़ के गोदाम और झुग्गियों में आग लगने की घटनाएं अधिक देखने को मिली है. इन घटनाओं ने प्रशासन और अग्निशमन विभाग की चिंता बढ़ा दी है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद अग्निशमन विभाग द्वारा एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है. विशेष अभियान के तहत जिले में संचालित ऐसे सभी कबाड़ के गोदाम की पहचान की जा रही है. जो अनाधिकृत रूप से संचालित हो रहे हैं या रिहायशी इलाकों में स्थित है.