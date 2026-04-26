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गर्मी में आग का आतंक: तीन गुना बढ़ी आग की घटनाएं, अवैध कबाड़ के गोदाम बने बड़ा खतरा!

कबाड़ के गोदाम और झुग्गियों में आग लगने की घटनाएं अधिक देखने को मिली, जो कि आग के लिहाज से बेहद संवेदनशील होते हैं.

गर्मी में आग लगने की घटनाओं में इजाफा
गर्मी में आग लगने की घटनाओं में इजाफा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 26, 2026 at 8:13 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गर्मी का मौसम शुरू होती ही गाजियाबाद में आग लगने की घटनाओं में तेजी के साथ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. 1 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच गाजियाबाद में आग लगने की कुल 212 घटनाएं दर्ज की गई है. इनमें से कई बड़ी घटनाएं पिछले एक सप्ताह के दौरान हुई है. इसमें फैक्ट्री, बाजार और रिहायशी सोसाइटी के फ्लैटों में आग लगने के मामले भी शामिल हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि अग्निशमन विभाग की तुरंत और प्रभावी कार्यवाही के चलते किसी भी अग्निकांड में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.

अग्निशमन विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जनवरी में कुल 79 आग लगने की घटनाएं सामने आई. वहीं फरवरी में 97 और मार्च में संख्या 128 रही. अप्रैल के महीने में गर्मी की शुरुआत होती ही आगे की घटनाओं में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई. अप्रैल में सिर्फ 25 दिनों में 212 आग लगने की घटनाएं सामने आई है. यानी कि यह कहा जा सकता है कि ठंड के मौसम की तुलना में गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं में तकरीबन तीन गुना का इजाफा हुआ है. आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि गर्मी बढ़ने के साथ आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी है.

राहुल पाल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (ETV Bharat)

विशेष अभियान की शुरुआत: अप्रैल में खासतौर पर कबाड़ के गोदाम और झुग्गियों में आग लगने की घटनाएं अधिक देखने को मिली है. इन घटनाओं ने प्रशासन और अग्निशमन विभाग की चिंता बढ़ा दी है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद अग्निशमन विभाग द्वारा एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है. विशेष अभियान के तहत जिले में संचालित ऐसे सभी कबाड़ के गोदाम की पहचान की जा रही है. जो अनाधिकृत रूप से संचालित हो रहे हैं या रिहायशी इलाकों में स्थित है.

आग के लिहाज से बेहद संवेदनशील: अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, रिहायशी और संकरी गलियों वाले क्षेत्रों में चल रहे कबाड़ के गोदाम आग के लिहाज से बेहद संवेदनशील होते हैं. कबाड़ के गोदाम में आग लगती है तो दमकल की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा कबाड़ के गोदाम में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी के साथ फैलती है और आसपास के घरों को भी चपेट में ले सकती है.

लोगों से की गई अपील: विभाग की तरफ से चिह्नित किए गए सभी अनाधिकृत कबाड़ के गोदाम की सूची तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा. इसके बाद नियमानुसार जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि वह अपने आसपास किसी भी प्रकार के अवैध कबाड़ अवैध गोदाम की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराएं.

गर्मी बढ़ने के साथ आग लगने की घटनाओं में काफी ही इजाफा हुआ है. बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है. जिले में विभिन्न हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, ताकि फायर टेंडर तुरंत घटनास्थल पर पहुंच सके. अवैध रूप से रिहायशी इलाकों संचालित हो रहे कबाड़ के गोदामों को चिह्नित किया जा रहा है. रिहायशी इलाकों में संचालित हो रहे कबाड़ के गोदाम में आग लगने का खतरा बना रहता है. चिन्हांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सूची जिलाधिकारी को भेजी जाएगी. - राहुल पाल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी

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