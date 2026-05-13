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दिल्ली: AC के फटने से में घर में लगी भीषण आग, फायर की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू

दिल्ली में हाल के दिनों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं. और यह घटनाएं AC के फटने से हुई हैं.

AC के फटने से संगम विहार में भीषण आग
AC के फटने से संगम विहार में भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 13, 2026 at 6:51 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के संगम विहार इलाके के K ब्लॉक में भीषण आग की घटना सामने आई है. इस घटना के बाद तुरंत घर के मालिक के द्वारा फायर विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंच आग को काबू करने में लगी हुई है. गनीमत रहा कि इस आग की घटना में किसी के हताहत की खबर नहीं है. लेकिन घर का सारा सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया है. फायर विभाग के द्वारा आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है.

राजधानी दिल्ली में जैसे-जैसे गर्मी बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में आग की बड़ी घटनाएं सामने आ रही है. दिल्ली के संगम विहार इलाके के K ब्लॉक के एक बिल्डिंग का AC ब्लास्ट होने के बाद बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई. इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया. हालांकि घर के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर विभाग को दी, जिसके बाद फायर विभाग की मौके पर तीन गाड़ियां पहुंच आग को काबू करने में लग गई.

AC के फटने से संगम विहार में भीषण आग (ETV Bharat)

AC के फटने से संगम विहार में भीषण आग: इसी इमारत में रहने वाले राहुल गुप्ता ने बताया कि आग तकरीबन 2:00 बजे के करीब लगी. AC दूसरी मंजिल पर फट गया था. इसके बाद भीषण आग लग गया. गनीमत रहा कि परिवार के लोग समय रहते घर से बाहर निकल गए. तुरंत हम लोगों ने फायर को सूचना दी. फायर की गाड़ी मौके पर पहुंची है, अभी तक तीन गाड़ी पहुंची है और आग को काबू करने में लगी हुई है. घर में रखा सारा सामान जल कर राख हो गया. बस किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है.

फायर की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू: घर में रहने वाले सुमित ने बताया कि सब कुछ जलकर राख हो गया, बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पर आग लगी थी, हम लोगों ने फायर की गाड़ी आने से पहले आग बुझाने की बहुत कोशिश की लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका. फायर की गाड़ी पहुंचने तक आग विकराल हो चुका था. पड़ोसी राधा चंद्र बताते हैं कि फायर की गाड़ी आग को काबू में कर ली है, अन्यथा जिस तरह से आग बिल्डिंग में विकराल रूप ले रही थी, अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो बगल की भी बिल्डिंग में आग पकड़ने का डर था.

फायर अधिकारी ने कहा कि आग की घटना संगम विहार इलाके के, के ब्लॉक में लगी है. फायर विभाग को इसकी सूचना दोपहर 2:21 पर मिली थी. इसके बाद फायर की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची. आग को काबू कर लिया गया. आग का मुख्य कारण AC का फटना है. इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है लेकिन लोगों के सामान का नुकसान हुआ है. बता दें कि दिल्ली के विवेक विहार इलाके में भी आग की बड़ी घटना सामने आई थी, जहाँ AC के फटने से भयंकर आग लगी थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी.

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