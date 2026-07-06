ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा: एसी ब्लास्ट से मकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जल कर राख

ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में एसी के कंप्रेशर फटने से एक घर में भीषण आग लगी, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ.

ग्रेटर नोएडा में एसी ब्लास्ट से मकान में भीषण आग
ग्रेटर नोएडा में एसी ब्लास्ट से मकान में भीषण आग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 6, 2026 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में एक ऐसा हादसा हुआ, जिसके वजह से ननुआ गांव में अफरा तफरी मच गई. घर में एसी में ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई. राहत की बात है कि घर में रहने वाले समय रहते घर से बाहर निकल गए. जिससे किसी का जान की हानि नहीं हुई.

आग लगने की सूचना लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड को दी गई और मौके पर फायर विभाग की दो गाड़ियां पहुंची, जो कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया. जांच में सामने आया कि कंप्रेशर फटने से एसी में आग लगी.

ग्रेटर नोएडा में एसी ब्लास्ट से मकान में भीषण आग (ETV Bharat)

लाखों माल जलकर हुआ राख

दनकौर कोतवाली क्षेत्र के ननुआ के राजपुर गांव में आज सोमवार को एसी में हुए ब्लास्ट के बाद मकान में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दो कमरे पूरी तरह जलकर खाक हो गए. घटना में लाखों रुपये का घरेलू सामान राख हो गया. गनीमत रही कि परिवार के सभी सदस्य समय रहते बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई. फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. बताया जा रहा है कि यह एसी में ब्लास्ट अत्य अधिक लोड पड़ने के चलते हुआ है.

चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि

आज सोमवार को थाना दनकौर क्षेत्रांतर्गत ग्राम ननुआ का राजपुर में एक घर में एसी के कंप्रेसर के फटने से आग लग गई. सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए फायर सर्विस यूनिट एवं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँची. फायर सर्विस यूनिट द्वारा 2 गाड़ियों की सहायता से आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है. कोई जनहानि नही है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

AC EXPLOSION IN NOIDA
MASSIVE FIRE IN HOUSE IN NOIDA
MASSIVE FIRE DUE TO AN AC BLAST
FIRE INCIDENTS IN DELHI NCR
MASSIVE FIRE IN GREATER NOIDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.