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आजाद ऑयल कंपनी में भीषण आग, ढाई घंटे में दमकल ने पाया काबू, दो फैक्ट्रियां जलकर खाक

गाजियाबाद के जीटी रोड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री में रविवार दोपहर अचानक आग लगने का मामला सामने आया है.

आजाद ऑयल कंपनी में फैली भीषण आग
आजाद ऑयल कंपनी में फैली भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 29, 2026 at 7:23 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के जीटी रोड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री में रविवार दोपहर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई. 29 मार्च को दोपहर तकरीबन 1:46 पर इंडस्ट्रियल एरिया संगठन के पदाधिकारी सुशील अरोड़ा ने अग्निशमन अधिकारी कोतवाली को कॉल कर सूचना दी कि जीटी रोड इंडस्ट्रियल एरिया के साउथ साइड स्थित आजाद ऑयल कंपनी में भीषण आग लग गई है. सूचना मिलते ही फायर स्टेशन कोतवाली से अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में सभी उपलब्ध फायर टेंडरों को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया.

अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर पाया कि आग मशीनरी पार्ट्स, प्लास्टिक के दाने और सूखे नारियल की पैकेजिंग करने वाली दो फैक्ट्रियों में तेजी के साथ फैल चुकी है. आग इतनी भीषण थी कि आसपास के क्षेत्र में धुंआ फैल गया और स्थिति पूरी तरह से गंभीर बनी हुई थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल भी मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.

आजाद ऑयल कंपनी में फैली भीषण आग: आग काफी अधिक थी, ऐसे में अंदर जाना अग्निशमन विभाग की टीम के लिए किसी खतरे से कम नहीं था. फायर सर्विस यूनिट की टीम द्वारा चार हौज पाइप फैलाकर पंपिंग के माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया. आग इतनी भीषण थी कि कड़ी मशक्कत के बाद भी काबू में नहीं आ रही थी. ऐसे में मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा आग की विकरालता को देखते हुए फायर स्टेशन वैशाली से दो अतिरिक्त फायर टेंडर मंगवाए गए.

ढाई घंटे में दमकल ने पाया काबू: दमकल विभाग की टीम द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के चलते आग को आसपास की अन्य फैक्ट्रियों में फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया. करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया. गनीमत रहा की फैक्ट्री से समय रहते सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया था, जिससे किसी प्रकार की जानहानी नहीं हुई.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक "तकरीबन ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर स्टेशन वैशाली और फायर स्टेशन कोतवाली की टीम द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है. आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. जांच के पश्चात ही स्पष्ट हो सकेगा कि आग लगने के पीछे क्या कुछ कारण रहा था. किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है."

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