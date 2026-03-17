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कालकाजी इलाके के डोमिनोज के आउटलेट में लगी आग, फायर की पांच गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

नई दिल्ली: दिल्ली में अब गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है और गर्मी के सीजन में आग की घटना ज्यादा देखी जाती है. इसी करी में आज कालकाजी इलाके में डोमिनोज की आउटलेट में आग लग गई. आग की सूचना दुकान के मैनेजर के द्वारा फायर विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर विभाग की टीम आग को काबू करने में लग गए. आग का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ है. समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया. डेढ़ घंटे तक आग को बुझाने का कार्य चलता रहा इसके बाद अब पूर्ण रूप से आग पर काबू पा लिया गया है.

वहीं फायर अधिकारी श्रवण लाल मीणा ने बताया कि फायर विभाग को तकरीबन 12:10 पर आग लगने की सूचना कालकाजी से प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि डोमिनोज के आउटलेट में आग लगी, इसके बाद फायर की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू करने में लग गई, अब आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है. इस हादसे में किसी की भी जान का नुकसान नहीं हुआ है. आग का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट है.