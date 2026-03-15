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दिल्ली: घर के वॉशरूम में लगी आग, बुजुर्ग महिला की मौत, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के बदरपुर थाना क्षेत्र में एक घर के छत पर मौजूद वॉशरूम में आग लगने से महिला की मौत का मामला सामने आया है.

घर के छत पर मौजूद वॉशरूम में लगी आग
घर के छत पर मौजूद वॉशरूम में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 15, 2026 at 10:05 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बदरपुर थाना क्षेत्र के मोलरबंद इलाके में शनिवार शाम उस समय सनसनी फैल गई. जब एक घर के छत पर मौजूद वॉशरूम में आग लग गई और उस दौरान वॉशरूम में मौजूद एक बुजुर्ग महिला उसकी चपेट में आ गई, जिनकी झुलस ने के कारण उनकी मौत हो गई.

मृतक बुजुर्ग महिला की पहचान 65 वर्षीय वीणा सिंह के रूप में हुई है. वही इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के बॉडी को एम्स ट्रामा सेंटर भेज दिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है.

मौजूद वॉशरूम में आग लगने से मृतक महिला की बहू (ETV Bharat)

वहीं इस घटना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. मृतिका कि भाभी ममता ने बताया कि उन्हें जैसे ही पता लगा की उनकी ननद वीणा आग से जलकर बुरी तरह झुलस गई है. वह अपने घर से भाग कर आई देखा तो मृतका बुरी तरह जल चुकी थी. बॉडी में सिर्फ हड्डी बचा हुआ था. वही इस घटना के बाद तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.

वहीं मृतका की बहू ने बताया कि जब मेरी सास बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी तो वह छत पर बने वॉशरूम को यूज़ करती थी. शनिवार शाम 6:00 बजे वह जब वॉशरूम यूज़ करने पहुंची तो स्मोक करने के लिए वह बीड़ी निकालती है, जैसे ही वह माचिस जलाती है, हल्के ब्लास्ट के साथ आग पकड़ लेती है इसके बाद हम लोग ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बाथरूम के अंदर आग लगी हुई है और मेरी सास उसे आग में बुरी तरह झुलस गई है. जिससे उनकी डेथ हो चुकी थी.

वही परिजनों का आरोप है कि घर में अभी 2 महीने पहले गैस पाइपलाइन कनेक्शन लगा था और उसी में लीकेज था और उसकी स्मेल नहीं आई. उन्होंने बीड़ी पीने के लिए माचिस जला दी तभी अचानक ब्लास्ट हो गया और वह उसमें झुलस गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई.

साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने बताया कि शाम 6:00 बजे हमें सूचना प्राप्त हुआ कि एक घर में आग लग गई है. जिसमें एक महिला बुरी तरह झुलस गई है. इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है तो देखा कि महिला की मौत हो चुकी थी. इसके बाद महिला को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया. आगे जांच की जा रही है कि आग कैसे लगी.

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