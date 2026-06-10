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रोहतक अग्निकांड: 'हॉरर फिल्म से ज्यादा खौफनाक था मंजर, हमने अपनों को जिंदा जलते देखा', बेबस दुकानदारों ने बताई आंखों देखी

ROHTAK FIRE INCIDENT UPDATE ( ETV Bharat )

रोहतक: मंगलवार को रोहतक की दस दुकानों में भीषण आग से तीन लोगों को जिंदा जलकर मौत हो गई. तीनों के कंकाल बरामद हुई. तीनों मृतकों की पहचान 'होम टाउन शूज' के संचालक सौरभ उर्फ रोहित (19), 'रोहतक शूज' के कर्मचारी अमन यादव (38) और कपिल (50) के रूप में हुई है. इन दस दुकानों में 50 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे थे. जो अब बेरोजगार हो गए हैं. उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. आग से दुकान बनी खंडहर, चारों तरफ राख: जिन दस दुकानों में आग लगी. वो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है. चारों तरफ सिर्फ राख ही राख दिखाई दे रही है. भीषण आग से बर्बाद हुए शोरूम हॉरर फिल्म जैसे डरावने दिख रहे हैं. दुकानदारों ने सरकार से सरकारी नौकरी की मांग की है. रोहतक अग्निकांड: 'हॉरर फिल्म से ज्यादा खौफनाक था मंजर' (ETV Bharat) हादसे को याद कर भावुक हो गए दुकानदार: उस हादसे को याद करते हुए दुकानदारों की आंखें भर आई. दुकानदार नवीन बहल की दुकान भी आग में जलकर राख हो गई. नवीन बहल उस हादसे को बताते हुए भावुक हो गए और कहा "हमने अपनों को आखों के सामने जलते देखा. ये हादसा कभी ना भुलाने वाला है. इस दर्द को मैं बयां नहीं कर सकता. हम सभी लोग साथ काम करते थे. रोजाना मिलते थे. सभी परिवार की तरह थे. हमने अपने परिवार के लोगों को अपने सामने जलता देखा है. मेरी सरकार से मांग है कि मृतक दुकानदारों को परिजनों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी जरूर दें, क्योंकि वो घर में कमाने वाले अकेले थे."