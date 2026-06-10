ETV Bharat / state

रोहतक अग्निकांड: 'हॉरर फिल्म से ज्यादा खौफनाक था मंजर, हमने अपनों को जिंदा जलते देखा', बेबस दुकानदारों ने बताई आंखों देखी

रोहतक की जिन दस दुकानों में आग लगी. वो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है. चारों तरफ सिर्फ राख दिखाई दे रही है.

ROHTAK FIRE INCIDENT UPDATE
ROHTAK FIRE INCIDENT UPDATE (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 10, 2026 at 6:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतक: मंगलवार को रोहतक की दस दुकानों में भीषण आग से तीन लोगों को जिंदा जलकर मौत हो गई. तीनों के कंकाल बरामद हुई. तीनों मृतकों की पहचान 'होम टाउन शूज' के संचालक सौरभ उर्फ रोहित (19), 'रोहतक शूज' के कर्मचारी अमन यादव (38) और कपिल (50) के रूप में हुई है. इन दस दुकानों में 50 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे थे. जो अब बेरोजगार हो गए हैं. उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

आग से दुकान बनी खंडहर, चारों तरफ राख: जिन दस दुकानों में आग लगी. वो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है. चारों तरफ सिर्फ राख ही राख दिखाई दे रही है. भीषण आग से बर्बाद हुए शोरूम हॉरर फिल्म जैसे डरावने दिख रहे हैं. दुकानदारों ने सरकार से सरकारी नौकरी की मांग की है.

रोहतक अग्निकांड: 'हॉरर फिल्म से ज्यादा खौफनाक था मंजर' (ETV Bharat)

हादसे को याद कर भावुक हो गए दुकानदार: उस हादसे को याद करते हुए दुकानदारों की आंखें भर आई. दुकानदार नवीन बहल की दुकान भी आग में जलकर राख हो गई. नवीन बहल उस हादसे को बताते हुए भावुक हो गए और कहा "हमने अपनों को आखों के सामने जलते देखा. ये हादसा कभी ना भुलाने वाला है. इस दर्द को मैं बयां नहीं कर सकता. हम सभी लोग साथ काम करते थे. रोजाना मिलते थे. सभी परिवार की तरह थे. हमने अपने परिवार के लोगों को अपने सामने जलता देखा है. मेरी सरकार से मांग है कि मृतक दुकानदारों को परिजनों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी जरूर दें, क्योंकि वो घर में कमाने वाले अकेले थे."

बेबस दुकानदार, सरकार से सहायता की मांग: दुकानदार रविंद्र यादव ने कहा कि "एक दिन पहले शोरूम पर ग्राहकों की चहल पहल थी. आज यहां चारों तरफ जले हुए सामान के अवशेष बिखरे पड़े हैं. आग इतनी भयानक रूप ले चुकी थी की चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था. इन्हीं दुकानों से हमारा घर चलता था. रोज कमाते थे और रोज खाते थे, लेकिन अब सब कुछ उजड़ गया है. हमारी सरकार से मांग की वो दुकानदारों की आर्थिक सहाता करें. इन दस दुकानों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है."

'खौफनाक था मंजर': दुकानदार राकेश गांधी ने कहा कि "एसी कंप्रेसर के ब्लास्ट होने से आग लगी थी. लेकिन जूते और कपड़े होने की वजह से आग देखते ही देखत भड़क गई. दस दुकानें आग में जलकर राख हो गई. जिसमें तीन लोग जिंदा जल गए. दुकानों में फायर सेफ्टी सिलेंडर मौजूद थे, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उन्हें यूज करने का मौका ही नहीं मिला. हादसा इतना खौफनाक था कि मैं शब्दों में नहीं बता सकता. हमारी दुकानों का इंश्योरेंस भी नहीं होता. इसलिए अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है. हमारी सरकार से मांग है कि उचित मुआवजा दें, ताकि दोबारा से रोजगार शुरू कर सकें."

सरकार और प्रशासन से मदद की आस: दुकानदारों ने रोहतक प्रशासन की तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में समय जरूर लगा, लेकिन सभी ने आग पर काबू पाने के लिए जी-जान से मेहनत की. पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी. जिन्होंने लोगों की समय रहते रेस्क्यू किया. आग इतनी भयंकर थी कि सबकुछ जलकर राख हो गया.

ये भी पढ़ें- हरियाणा के रोहतक में जूते के शोरूम में भीषण आग, 8 घंटे बाद भी बेकाबू, अब तक 2 की मौत

TAGGED:

ROHTAK FIRE INCIDENT UPDATE
ROHTAK D PARK MARKET
रोहतक अग्निकांड अपडेट
रोहतक डी पार्क मार्केट
ROHTAK FIRE INCIDENT UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.