दिल्ली-जयपुर हाईवे पर केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर की टक्कर, 1 किलोमीटर तक फैली आग

बहरोड़: जयपुर-दिल्ली हाईवे 48 पर पावटा के पास रविवार रात 9 बजे केमिकल को भरे टैंकर और ट्रेलर की जोरदार टक्कर के बाद हाईवे पर कोहराम मच गया. देखते ही देखते केमिकल में आग लग गई और केमिकल दूर-दूर तक फैल गया. जिससे हाईवे पर करीब एक किलोमीटर तक आग फैल गई. घटना की सूचना लगते ही प्रागपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई.

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पावटा के बस स्टैंड के पास टैंकर अनियंत्रित होकर दिल्ली से जयपुर जा रहे ट्रेलर से टकराने के बाद ये हादसा हो गया. हादसे के बाद केमिकल से भरा टैंकर हाईवे पर पलट गया. दुर्घटना में केमिकल रिसाव से भीषण आग लग गई. देखते ही देखते एक किलोमीटर का एरिया केमिकल बिखरने से आग की चपेट में आ गया. आग की सूचना लगते ही आधा दर्जन दमकलें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गईं. राजमार्ग पर ट्रैफिक को रोककर दमकल की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है.