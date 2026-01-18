ETV Bharat / state

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर की टक्कर, 1 किलोमीटर तक फैली आग

राजस्थान के बहरोड़ में भीषण सड़क हादसा. टैंकर और ट्रेलर की टक्कर के बाद हाईवे पर मची अफरा-तफरी. जानिए पूरा मामला...

Behrod Fire Incident
धू-धू कर जलता टैंकर (ETV Bharat Behrod)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 18, 2026 at 10:43 PM IST

2 Min Read
बहरोड़: जयपुर-दिल्ली हाईवे 48 पर पावटा के पास रविवार रात 9 बजे केमिकल को भरे टैंकर और ट्रेलर की जोरदार टक्कर के बाद हाईवे पर कोहराम मच गया. देखते ही देखते केमिकल में आग लग गई और केमिकल दूर-दूर तक फैल गया. जिससे हाईवे पर करीब एक किलोमीटर तक आग फैल गई. घटना की सूचना लगते ही प्रागपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई.

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पावटा के बस स्टैंड के पास टैंकर अनियंत्रित होकर दिल्ली से जयपुर जा रहे ट्रेलर से टकराने के बाद ये हादसा हो गया. हादसे के बाद केमिकल से भरा टैंकर हाईवे पर पलट गया. दुर्घटना में केमिकल रिसाव से भीषण आग लग गई. देखते ही देखते एक किलोमीटर का एरिया केमिकल बिखरने से आग की चपेट में आ गया. आग की सूचना लगते ही आधा दर्जन दमकलें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गईं. राजमार्ग पर ट्रैफिक को रोककर दमकल की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है.

हईवे पर 1 किलोमीटर तक लगी आग... (ETV Bharat Behrod)

हाईवे पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम : हाईवे पर आग लग जाने के बाद वाहनों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई. साथ ही आग तेजी से फैलने के कारण काबू नहीं पाया जा रहा है, जिसको लेकर बहरोड़, नीमराणा और शाहजहांपुर से दमकलें बुलाई गई हैं. साथ ही आग लगने के बाद वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हादसे के बाद हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है और दूर खड़े तमाशा देखने लगे है. इस हाईवे पर पहले भी कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन वाहन चालक इन हादसों से कोई सबक नहीं लेते हैं. जिसके कारण आमजन को नुकसान उठाना पड़ता है.

DELHI JAIPUR HIGHWAY
CHEMICAL CARRYING TANKER COLLIDED
TRAILER COLLIDE WITH TANKER
1 किलोमीटर तक लगी आग
BEHROD FIRE INCIDENT

संपादक की पसंद

