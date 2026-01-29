ETV Bharat / state

सोलन में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, लाखों का नुकसान

जिस वक्त आग लगी, उस वक्त फैक्ट्री में करीब 150 से अधिक कर्मचारी मौजूद थे. जिससे अफरा-तफरी मच गई.

SHIVALIK BIMETAL FIRE SOLAN
सोलन में फैक्ट्री में लगी भीषण आग (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 4:34 PM IST

2 Min Read
सोलन: हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र सोलन में एक बार फिर आगजनी की घटना सामने आई है. बीती देर रात सोलन शहर के चंबाघाट बाईपास पर स्थित शिवालिक बायमेटल कंपनी में अचानक आग भड़क उठी. आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्री को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है.

फैक्ट्री में मची अफरा-तफरी

यह हादसा उस समय हुआ जब फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट चल रही थी. जानकारी के अनुसार उस वक्त कंपनी में करीब 150 से अधिक कर्मचारी मौजूद थे. जैसे ही फैक्ट्री के मुख्य गेट के पास आग भड़की, देखते ही देखते धुएं का गुबार फैल गया और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई.

कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया

स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए फैक्ट्री प्रबंधन ने तुरंत सतर्कता बरती और सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. कर्मचारियों को समय रहते बाहर निकालने के कारण किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. सभी कर्मचारी पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को सूचित किया गया. सोलन और आसपास के क्षेत्रों से दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. हालांकि प्रशासन और दमकल विभाग द्वारा मामले की विस्तृत जांच जारी है. नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है.

कमांडेंट होमगार्ड सोलन संतोष शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया, "दमकल विभाग की समय पर कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया. इस दौरान करीब एक करोड़ रुपये की संपत्ति को बचा लिया गया, जबकि लगभग 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है."

गौरतलब है कि इससे पहले जिला सोलन के अर्की क्षेत्र में भी भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी. लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है.

