सोलन में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, लाखों का नुकसान

सोलन: हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र सोलन में एक बार फिर आगजनी की घटना सामने आई है. बीती देर रात सोलन शहर के चंबाघाट बाईपास पर स्थित शिवालिक बायमेटल कंपनी में अचानक आग भड़क उठी. आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्री को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है.

फैक्ट्री में मची अफरा-तफरी

यह हादसा उस समय हुआ जब फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट चल रही थी. जानकारी के अनुसार उस वक्त कंपनी में करीब 150 से अधिक कर्मचारी मौजूद थे. जैसे ही फैक्ट्री के मुख्य गेट के पास आग भड़की, देखते ही देखते धुएं का गुबार फैल गया और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई.

कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया

स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए फैक्ट्री प्रबंधन ने तुरंत सतर्कता बरती और सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. कर्मचारियों को समय रहते बाहर निकालने के कारण किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. सभी कर्मचारी पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं.