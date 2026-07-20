लखनऊ में फिर अग्निकांड ! जवाहर भवन के चौथे माले से भड़की भीषण आग, बचाव कार्य के दौरान गिरी दीवार
हजरतगंज स्थित जवाहर भवन की बिल्डिंग में सोमवार सुबह ही भीषण आग भड़क गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 1:05 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 1:29 PM IST
लखनऊ : हजरतगंज स्थित जवाहर भवन की बिल्डिंग में सोमवार सुबह ही भीषण आग लग गई. राहत की बात रही कि समय रहते दमकल टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. हालांकि नुकसान के बाबत अभी कोई जानकारी प्रशासन की ओर से साझा नहीं की गई है.
बताया गया, सोमवार सुबह 9:53 बजे जवाहर भवन के चौथा माले पर आग लग गई थी. जहां पर राज्य कर्मचारियों की इलाज के लिए अंग्रेजी और होम्योपैथिक डॉक्टर का एक पैनल बैठता है. इस दौरान बिल्डिंग के सबसे ऊपरी माले पर बनी एक दीवार गिर गई, राहत की बात रही कि कोई दीवार की चपेट में नहीं आया. कुछ ही मिनटों ने आग ने भयानक रूप ले लिया. आग की भयानक लपटें दूर से ही आसमान की ओर उठती दिखाई दे रही थीं. आग का धुआं दो किलोमीटर दूर तक आसमान में उड़ रहा था.
घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, लखनऊ जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार, लखनऊ डीएम विशाख जी, सीएफओ अंकुश मित्तल मौके पर पहुंचे. इसी दौरान मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग बुझाना शुरू कर दिया.
#WATCH | Lucknow, UP: Massive fire breaks out on the fourth floor of Jawahar Bhavan in Lucknow. Several offices, including the Food and Civil Supplies Department, are located on the floor. Multiple fire tenders are at the spot, and firefighting operations are underway. pic.twitter.com/jxLyeX4CN8— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 20, 2026
डीएम विशाख जी ने बताया कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है. अंदर कोई भी फंसा हुआ नहीं है. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल ने बताया कि सुबह 10 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. 4 मिनट के अंदर दमकल के दो वाहन मौके पर पहुंच गए थे. करीब 40 मिनट के भीतर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है. आग भड़कने की आशंका कैंटीन से है. घटना की जांच की जा रही है.
#WATCH | Lucknow, UP: On the fire incident at Jawahar Bhavan, Deputy CM Brajesh Pathak says, " the fire broke out in the canteen on the fourth floor of the jawahar bhavan. the fire has been extinguished, and the situation is under control. the reason behind the fire is still not… pic.twitter.com/UTqjeptz1B— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 20, 2026
#WATCH | Lucknow, UP: Satish Kumar Pandey, President of the Jawahar Bhawan Employees' Federation, says, " a fire broke out in the cafeteria located on the fourth floor of jawahar bhawan, and fire brigade personnel are making strenuous efforts to extinguish it. however, the… https://t.co/3k8irXMj6m pic.twitter.com/z5WEUQTCLw— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 20, 2026
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