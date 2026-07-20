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लखनऊ में फिर अग्निकांड ! जवाहर भवन के चौथे माले से भड़की भीषण आग, बचाव कार्य के दौरान गिरी दीवार

हजरतगंज स्थित जवाहर भवन की बिल्डिंग में सोमवार सुबह ही भीषण आग भड़क गई.

जवाहर भवन की बिल्डिंग में लगी आग.
जवाहर भवन की बिल्डिंग में लगी आग. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 1:05 PM IST

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Updated : July 20, 2026 at 1:29 PM IST

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लखनऊ : हजरतगंज स्थित जवाहर भवन की बिल्डिंग में सोमवार सुबह ही भीषण आग लग गई. राहत की बात रही कि समय रहते दमकल टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. हालांकि नुकसान के बाबत अभी कोई जानकारी प्रशासन की ओर से साझा नहीं की गई है.

बताया गया, सोमवार सुबह 9:53 बजे जवाहर भवन के चौथा माले पर आग लग गई थी. जहां पर राज्य कर्मचारियों की इलाज के लिए अंग्रेजी और होम्योपैथिक डॉक्टर का एक पैनल बैठता है. इस दौरान बिल्डिंग के सबसे ऊपरी माले पर बनी एक दीवार गिर गई, राहत की बात रही कि कोई दीवार की चपेट में नहीं आया. कुछ ही मिनटों ने आग ने भयानक रूप ले लिया. आग की भयानक लपटें दूर से ही आसमान की ओर उठती दिखाई दे रही थीं. आग का धुआं दो किलोमीटर दूर तक आसमान में उड़ रहा था.

जवाहर भवन में लगी आग. मौके पर पहुंचे डीएम. (Video Credit : ETV Bharat)

घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, लखनऊ जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार, लखनऊ डीएम विशाख जी, सीएफओ अंकुश मित्तल मौके पर पहुंचे. इसी दौरान मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग बुझाना शुरू कर दिया.

डीएम विशाख जी ने बताया कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है. अंदर कोई भी फंसा हुआ नहीं है. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल ने बताया कि सुबह 10 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. 4 मिनट के अंदर दमकल के दो वाहन मौके पर पहुंच गए थे. करीब 40 मिनट के भीतर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है. आग भड़कने की आशंका कैंटीन से है. घटना की जांच की जा रही है.

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Last Updated : July 20, 2026 at 1:29 PM IST

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