राजधानी के सवाई मानसिंह अस्पताल में लगी आग, लपटें और धुआं उठने से मची अफरा-तफरी
Jaipur Fire- दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू. मरीजों-परिजनों को नुकसान नहीं.
Published : February 15, 2026 at 5:01 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में रविवार दोपहर में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गनीमत यह रहा कि आग की घटना में किसी भी मरीज या परिजन को कोई नुकसान नहीं हुआ है.
प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है. हालांकि, इस संबंध में जांच जारी है. सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी का कहना है कि बिजली के स्विच बोर्ड में चिंगारी भड़कने से आग लग गई. कुछ दस्तावेज और उपकरण आग की चपेट में आए हैं. किसी भी मरीज या परिजन को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है.
शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कारण : उन्होंने बताया कि सवाई मानसिंह अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में दोपहर में बिजली के एक स्विच बोर्ड में आग लग गई थी. आग ने आसपास रखे दस्तावेजों को भी अपनी चपेट में ले लिया. इससे चारों तरफ धुआं फैल गया और लपटें उठने लगी. घटना की जानकारी मिलने पर दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि शॉर्ट सर्किट के कारण चिंगारी भड़कने से आग लग गई. हालांकि, इस घटना को लेकर विस्तृत जांच जारी है.
पिछले साल ट्रॉमा सेंटर में लगी थी आग : इस घटना के बाद इमरजेंसी बिल्डिंग में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, आग लगने से मरीजों, अस्पताल स्टाफ या मरीजों के परिजनों को कोई नुकसान नहीं हुआ है. सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में साल 2025 में अक्टूबर के पहले सप्ताह में आग लगने से कई मरीजों की मौत हो गई थी. हालांकि, आज समय रहते आग की घटना पर काबू पा लिया गया. इससे अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली.