दिल्ली के सदर बाजार इलाके में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद
दिल्ली के सदर बाजार इलाके में आग लग गई. मौके पर 4 फायर टेंडर मौजूद हैं. किसी के घायल होने की खबर नहीं है.
Published : December 10, 2025 at 10:49 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आए दिन सर्दियों के मौसम में भी आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती है. इसी कड़ी में दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक दिल्ली के सदर बाजार इलाके में आग लगने की घटना सामने आई है. मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है. दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि मौके पर चार गाड़ियां पहुंच चुकीं है. फायर विभाग को आग लगने की घटना के बारे में सूचना 9:14 बजे पर मिली थी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है.
हमदर्द वेलनेस बिल्डिंग में लगी आग
इससे पहले दोपहर के समय पुरानी दिल्ली में आग लगने की घटना के बारे में जानकारी मिली थी. दोपहर के वक्त दिल्ली के हमदर्द की बिल्डिंग में आग लगी थी. आसफ अली रोड स्थित हमदर्द की बिल्डिंग की पहली मंजिल पर बुधवार दोपहर पैकिंग मटेरियल में अचानक आग लग गई. फायर विभाग को करीब 3 बजे इसकी सूचना मिली और मौके पर पांच गाड़ियां पहुंचीं और त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 40 मिनट में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया.
#WATCH दिल्ली: रामलीला मैदान के पास हमदर्द वेलनेस बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग की आग बुझा दी गई है। pic.twitter.com/RjqM61CAXr— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 10, 2025
फायर अधिकारियों ने बताया कि समय पर सूचना मिली और दमकल कर्मियों की त्वरित कार्रवाई के चलते आग को फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. अच्छी खबर यह है कि इस घटना में अब तक किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. चार मंजिला इस बिल्डिंग में भूतल, ग्राउंड फ्लोर और दो ऊपरी मंजिलें शामिल हैं.
