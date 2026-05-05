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रुड़की में गिफ्ट सेंटर के गोदाम में लगी आग, भीषण लपटों से दहशत में आए लोग

रुड़की में दमकल कर्मियों ने गिफ्ट सेंटर के गोदाम में लगी आग पर बमुश्किल से काबू पाया.

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गिफ्ट सेंटर गोदाम में लगी आग (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 5, 2026 at 8:58 AM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक गिफ्ट सेंटर के गोदाम में अचानक आग लग गई और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. इतना ही नहीं बल्कि आसमान छूती लपटें दूर-दूर तक दिखाई देने लगी. सूचना मिलते ही तत्काल दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, आग लगने की वजह शॉट सर्किट माना जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, 4 मई सोमवार की देर रात रुड़की के अंबर तालाब मोहल्ला क्षेत्र में नेहरू स्टेडियम के पीछे स्थित “विन्नी गिफ्ट सेंटर के गोदाम से पहले तो धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये धुआं आग में तब्दील हो गया और आग की लपटें उठने लगी. बताया गया है कि गोदाम में बड़ी मात्रा में रखे सजावटी और ज्वलनशील सामान के चलते आग तेजी से फैलती चली गई और पूरा परिसर धू-धू कर जलने लगा. वहीं गिफ्ट सेंटर में आग लगने से आसपास क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए, जिसके बाद आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को दी गई.

सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों की टीम तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन संकरी गलियों के कारण दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वहीं हालात की गंभीरता को देखते हुए मंगलौर और भगवानपुर से अतिरिक्त दमकल गाड़ियां भी बुलाई गईं, वहीं फायर कर्मियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और लोगों ने राहत की सांस ली. दरअसल, रिहायशी क्षेत्र में आग लगने से आसपास के मकानों पर खतरा मंडराने लगा जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई.

हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी, वहीं राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

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