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कुरुक्षेत्र में गेहूं की फसल में भीषण आग, 20 एकड़ फसल जलकर हुई राख, आंसू बहा रहे किसान

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई है जिसके चलते 15 से 20 एकड़ फसल जलकर राख हो गई है.

Fire in wheat crop in Pehowa Kurukshetra 15 to 20 acres burnt to ashes
कुरुक्षेत्र में गेहूं की फसल में भीषण आग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 11, 2026 at 8:47 PM IST

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Updated : April 11, 2026 at 8:58 PM IST

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कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिहोवा कस्बे के गांव गड़ी सिंघा और गांव भोर सैयदा के खेतों में आग लग गई जिससे 15 एकड़ फसल जलकर राख हो गई. गेहूं की कटाई के लिए खेत में कंबाइन हार्वेस्टर मशीन चल रही थी जिससे चिंगारी निकलकर आग लग गई. मौके पर मौजूद किसानों ने ट्रैक्टर की सहायता से काफी देर में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है.

अचानक फसल में लगी आग : किसान हरदीप सिंह ने बताया कि दोपहर बाद अचानक आग लग गई थी जिसमें उसके 7 एकड़ गेहूं के फसल जल चुके हैं. उनके साथ-साथ चंदन सिंह और अजीत के भी चार-चार एकड़ आग की चपेट में आ गए हैं. उन्होंने बताया कि दोपहर के समय काफी तेज हवा थी जिसके चलते काफी देर से आग पर काबू पाया गया है. उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों की गेहूं की फसल में आग लगने का मुआवजे का भी प्रावधान होना चाहिए ताकि उनको मुआवजा मिल सके.

कुरुक्षेत्र में गेहूं की फसल में भीषण आग (Etv Bharat)

हजारों एकड़ गेहूं की फसल चपेट में आती : कृषि विभाग के एसडीओ मनीष शर्मा ने बताया कि उनको फोन पर सूचना मिली थी कि किसानों की खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई है. 15 से 20 एकड़ में नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि मौके पर मौजूद किसानों की सूझबूझ की वजह से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया था वरना सैकड़ों, हजारों एकड़ गेहूं की फसल इस आग की चपेट में आ सकती थी क्योंकि हवा ज्यादा तेज थी और उसमें आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल होता है. उन्होंने कहा कि कल पटवारी के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की जाएगी ताकि किसानों की कुछ सहायता हो सके.

Last Updated : April 11, 2026 at 8:58 PM IST

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