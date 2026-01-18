ETV Bharat / state

रामगढ़ में बोरा गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख

रामगढ़ में भीषण अगलगी की घटना में लाखों का नुकसान हुआ है.

Fire In Ramgarh
रामगढ़ में बोरा गोदाम में लगी आग. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 18, 2026 at 3:00 PM IST

3 Min Read
रामगढ़: शहर के सिदो कान्हू जिला मैदान के पीछे स्थित बोरा गोदाम में सोमवार की देर रात भीषण आग लग गई. अगलगी के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग की ऊंची-ऊंची लपटें शहर के बाहर तक दिखाई दे रही थी. गोदाम में आग लगने से अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. हालांकि आग कैसे लगी इस बात का पता अब तक नहीं चल सका है.

आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के कई घर भी इसकी चपेट में आ गए. गोदाम के अगल-बगल के घरों में लगे सामान आग की तपिश के कारण जल गए. आसपास के लोगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा. अनुमान के मुताबिक अगलगी की घटना में लाखों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है.

जानकारी देते गोदाम के संचालक संतोष गुप्ता और स्थानीय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

तेज धमाके के साथ आग ने लिया विकराल रूप

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोदाम से अचानक धुआं उठता दिखा और तेज धमाका हुआ और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. गोदाम में रखी बोरियां और प्लास्टिक में आग पकड़ ली. प्लास्टिक के बोरा होने के कारण आग तेजी से फैल गई.

सूचना देने पर नहीं पहुंची पुलिस

स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद रामगढ़ पेट्रोलिंग पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची, जबकि फायर ब्रिगेड की टीम सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई.

गोदाम से उठती आग की लपटें. (फोटो-ईटीवी भारत)

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम

आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने के लिए चार टैंकर पानी का इस्तेमाल करना पड़ा. फिलहाल दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है.

साथ ही आसपास के घरों में रखे घरेलू सामान, छतें और दीवारें भी जल गए हैं. घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है. आग के भय से गोदाम से सटे लोगों को अपने घर खाली करने पड़े. वहीं बच्चों और बुजुर्गों में साफ तौर पर डर देखा गया.

गोदाम से उठती आग की लपटें. (फोटो-ईटीवी भारत)

गोदाम संचालक ने दी जानकारी

वहीं इस संबंध में गोदाम के संचालक संतोष गुप्ता ने बताया कि घटना के समय वो घर थे और उन्हें जानकारी मिली कि गोदाम में आग लग गयी है. सूचना मिलने के फौरन बाद वह मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि जितना भी पानी डाल रहे थे, कोई असर नहीं हो रहा था. उन्होंने लगभग 15 से 20 लाख रुपये के नुकसान होने की जानकारी दी है. हालांकि उन्होंने आग कैसे लगी इसपर उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की.

रामगढ़ में बोरा गोदाम में लगी आग. (फोटो-ईटीवी भारत)

आसपास के घरों को भी आग से नुकसान

इधर, स्थानीय प्रवीण ने बताया कि अचानक गोदाम से धुआं का गुब्बार उठता दिखा. उन्होंने कहा कि जैसे ही अपने घर के पीछे का दरवाजा खोला वैसे ही पूरा धुआं और आग कमरे में प्रवेश कर गया. जैसे-तैसे दरवाजे को बंद किया गया, लेकिन आग के कारण उन्हें भी लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. घर में लगा एसी, गीजर, वाशिंग मशीन, वायरिंग, छत, टाइल्स भी आग के कारण जलकर बर्बाद हो गया है.

संपादक की पसंद

