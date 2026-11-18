दुर्ग की बंद फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल कर्मियों ने संभाला मोर्चा
दुर्ग के जामुल इलाके में एक फैक्ट्री के अंदर भीषण आग लग गई है. कोमेंद्र सोनकर की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 4:28 PM IST
दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र भीषण आग लग गई है. यह आग एक बंद फैक्ट्री में लगी है. आग की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दमकल विभाग के कर्मचारियों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि इस आग में फैक्ट्री का पुराना सामान जलकर राख हो गया है. लोन जमा नहीं करने की वजह से फैक्ट्री को दो साल पहले सीज कर दिया गया था. इस फैक्ट्री में डिटर्जेंट पाउडर और अगरबत्ती बनाने का काम होता था. फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है. दुर्ग भिलाई पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है. आग पूरे फैक्ट्री परिसर में फैल चुकी है.
जामुल थाना क्षेत्र की घटना
यह घटना जामुल थाना क्षेत्र के राजीव नगर इंडस्ट्रियल एरिया की है. यहां गणपति फैक्ट्री में आग लगी. देखते देखते इस आग ने भयंकर रूप ले लिया. आग की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई. जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दमकल की टीम आग बुझाने का काम कर रही है. आग बुझाने में दमकल कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा रहा है.
दुर्ग पुलिस ने संभाला मोर्चा
दुर्ग छावनी सीएसपी प्रशांत पैकरा ने बताया कि आग की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद दमकल विभाग को भी सूचित किया गया. आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है. आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं पाया है. जांच के बाद आग के कारणों का खुलासा हो सकेगा.