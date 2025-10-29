ETV Bharat / state

सोनीपत में जनरल स्टोर में लगी भीषण आग, बुझाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियों ने की कड़ी मशक्कत

Fire in general store in Sonipat: सोनीपत में शॉर्ट सर्किट से तीन मंजिला किराना स्टोर जलकर तबाह हो गया.

Fire in Sonipat By short circuit
शार्ट शर्किट से तीन मंजिली जनरल स्टोर में लगी आग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 29, 2025 at 2:55 PM IST

2 Min Read
सोनीपतः हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर रेलवे रोड मुख्य बाजार स्थित हरियाणा जनरल स्टोर में मंगलवार देर रात अचानक आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते दुकान की तीनों मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया. सूचना मिलते ही गन्नौर, बड़ी और सोनीपत से करीब छह फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई. फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां में की मदद से दमकल कर्मियों ने 6 घंटे के बाद आग पर काबू पाया. आग लगने की सूचना के बाद से रात भर पूरे इलाके में अफरा-तफरी मची रही.

दुकान बंद होने के आधे घंटे के भीतर लगी आगः व्यापार मंडल गन्नौर के प्रधान संदीप सिंघल ने बताया कि "हमारा व्यापारी दिनेश भुटानी का महाराजा अग्रसेन रोड में हरियाणा किराणा स्टोर के नाम से फर्म है. रात के 10 बजे दुकान बंद कर गये थे. घर पहुंचने से सूचना मिली दुकान से धुंआ निकालने के बारे में सूचना मिली. सूचना मिलते ही दिनेश भुटानी तुरंत दुकान पर पहुंचे और दुकान खोलने में जुट गए. लेकिन दुकान का शटर नहीं खुल रहा था. जैसे-तैसे बलपूर्वक शटर खोला गया तो अंदर से आग का गोला निकलने लगा. इसी दौरान फायर ब्रिगेड को आग के बारे में सूचना दी गई. इसके बाद किसी तरह से जेसीबी की मदद से शटर को खोला गया. आग तीसरी मंजिल पर पहुंच गई थी. किसी तरह हाइड्रा की मदद से तीसरी मंजिल के शटर को तोड़ा गया और फायर ब्रिग्रेड की मदद से आग पर काबू पाया गया."

सोनीपत में भीषण आग (Etv Bharat)

सरकार से पीड़ित व्यापारी की मदद की अपीलः व्यापार मंडल गन्नौर के प्रधान संदीप सिंघल ने दावा किया कि व्यापारी को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने हरियाणा सरकार, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड और सभी व्यापारियों से पीड़ित व्यापारी की मदद कर उसके कारोबार को फिर से खड़ा करने की अपील की. बता दें कि दुकान में शादी-विवाह में करेंसी नोटों से तैयार कई हजार माला सहित कई कीमती सामग्री का स्टॉक पड़ा था.

ये भी पढ़ें-सोनीपत में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 10 दमकल गाड़ियों ने 5 घंटे में पाया काबू, बाल-बाल बचे मजदूर

