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संत कबीर नगर में आग का कहर, सैकड़ो बीघा फसल जलकर राख

अग्निकांड में लगभग 20 से 30 बीघा गेहूं की तैयार फसल जलकर राख हो गई है.

संत कबीर नगर में आग का कहर
संत कबीर नगर में आग का कहर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 6:57 PM IST

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संत कबीर नगर: जनपद में गर्मी की दस्तक के साथ ही आगजनी का मामला शुरू हो गया है. ताजा मामला दुधारा थाना क्षेत्र के सिवान से सामने आया है, जहाँ अचानक लगी भीषण आग ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. इस अग्निकांड में लगभग 20 से 30 बीघा गेहूं की तैयार फसल जलकर राख हो गई है.

जानकारी के अनुसार, दुधारा के सिवान में दोपहर के वक्त खेतों में अचानक आग लग गई. ग्रामीण कुछ समझ पाते, तेज हवाओं के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते कई एकड़ में खड़ी फसल को अपनी चपेटे में ले लिया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आस-पास के गांवों में अफरा-तफरी मच गई.

आग लगने की सूचना मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए, ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पंपसेट और मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की, तभी सूचना के काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. लेकिन तब तक किसानों का भारी नुकसान हो चुका था.

इस घटना में जिन किसानों की फसलें जली हैं, उनके परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. पीड़ित किसानों का कहना है कि साल भर की मेहनत और जमापूंजी इस फसल में लगी थी, जो अब मिट्टी में मिल गई है. सब कुछ आंखों के सामने जल गया, अब परिवार का भरण-पोषण कैसे होगा, यही सबसे बड़ी चिंता है" वहीं, एक पीड़ित किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है.


क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नुकसान का सर्वे कराया जाए और पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए. फिलहाल आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट या किसी लापरवाही के कारण यह घटना हुई है.

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