ETV Bharat / state

साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग, पोकरण स्टेशन पर मची अफरा-तफरी

राजस्थान के पोकरण स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने से मचा हड़कंप. बड़ा हादसा टला. जानिए पूरा मामला...

Fire in Sabarmati Express
पोकरण स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस (Source : Local Person)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 13, 2026 at 10:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर: पोकरण रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में अचानक आग लग गई. ट्रेन के पुनः रवाना होने से ठीक पहले डिब्बे से धुआं उठता देख यात्रियों में हड़कंप मच गया, जिससे यात्रियों में डर और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

आग की सूचना मिलते ही स्टेशन पर मौजूद रेल कार्मिक और सुरक्षा स्टाफ तुरंत सक्रिय हो गए. अग्निशमन यंत्रों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. घटना के प्रत्यक्षदर्शी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि घटना के समय ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी थी, जिससे समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई. यदि ट्रेन चलती हालत में होती तो बड़ा हादसा हो सकता था.

साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग, बड़ा हादसा टला (Source : Local Person)

आग बुझाए जाने के बाद रेलवे अधिकारियों ने डिब्बे की जांच की. प्राथमिक सुरक्षा जांच के बाद ट्रेन को उसके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया. बताया जा रहा है कि इन दिनों थईयात हमीरा क्षेत्र के पास रेलवे निर्माण कार्य चल रहा है और इसी दौरान साबरमती एक्सप्रेस पोकरण से रवाना होने वाली थी. फिलहाल, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. रेलवे प्रशासन मामले की जांच में जुटा है.

पढ़ें : बीकानेर: ट्रेन से टकराई ट्रैक्टर-ट्रॉली, बड़ा हादसा टला, 20 मिनट रुकी रही ट्रेन

जोधपुर रेलवे मंडल के जनसंपर्क अधिकारी पुरुषोत्तम ने बताया कि साबरमती रेल के रवाना होने से पहले एक डिब्बे में आग लगने की सूचना मिली थी. जिसके बाद यात्रियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया और गाड़ी को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया था. हालांकि, आग किन कारणों से लगी, इसको लेकर जांच की जा रही है.

उन्होंने बताया कि साबरमती रेल के रवाना होने से पहले एक डिब्बे के नीचे स्पार्किंग होने की सूचना मिली थी. जिसके बाद यात्रियों की मदद से उस पर काबू पा लिया गया और गाड़ी को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया था. उन्होंने बताया कि इससे गाड़ी को 18 मिनट की देरी से रवाना किया गया. हालांकि, स्पार्किंग किन कारणों से हुई इसको लेकर जांच की जा रही है.

TAGGED:

FIRE IN SABARMATI EXPRESS
STAMPEDE AMONG THE PASSENGERS
POKHRAN RAILWAY STATION
भगदड़ जैसी स्थिति
FIRE IN EXPRESS TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.