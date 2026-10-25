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रायपुर सिटी सेंटर मॉल के पास दुकान में आग, लाखों का नुकसान, मची अफरा तफरी

रायपुर के दुकान में आग ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक दुकान में आग लग गई. पूरी घटना देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र की है. यहां के सिटी सेंटर मॉल के पास स्थित होम डेकोरेशन की दुकान में आग का कहर देखने को मिला. दुकान की चौथी मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी. आग की चपेट में आने से वहां रखा फर्नीचर जलकर खाक हो गया. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस घटना में लाखों रुपये का नुकसान होने की आशंका है,

आग से लाखों का फर्नीचर राख जानकारी के अनुसार, दुकान की चौथी मंजिल पर अचानक आग लग गई. इस मंजिल पर फर्नीचर और होम डेकोरेशन से जुड़ा सामान रखा हुआ था. आग फैलने के साथ ही वहां मौजूद सामान को काफी नुकसान पहुंचा. बताया जा रहा है कि चौथी मंजिल पर रखा फर्नीचर जलकर राख हो गया. आग की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.