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फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर में आग, कई छात्र सेंटर में थे मौजूद, बड़ा हादसा टला

फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर में आग ( Etv Bharat )

दुर्ग : दुर्ग जिले के भिलाई स्थित नेहरू नगर में संचालित फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. घटना स्मृति नगर थाना क्षेत्र की है. जिस समय सेंटर में आग लगी उस समय स्टूडेंट्स सेंटर में पढ़ाई कर रहे थे.हालांकि, समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से बड़ा हादसा टल गया. घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.