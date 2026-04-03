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पटना के PMCH अस्पताल में लगी आग, लोगों में मची अफरा-तफरी

पटना : बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (PMCH) परिसर में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अस्पताल की एक पुरानी बिल्डिंग स्थित पैथोलॉजी विभाग में अचानक आग लग गई. घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई. मरीजों व उनके परिजनों में दहशत फैल गई.

PMCH में लगी आग : प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि घटना के वक्त पैथोलॉजी विभाग के आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. जैसे ही लोगों ने बिल्डिंग से धुआं और आग की लपटें निकलती देखीं, वहां भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. अस्पताल कर्मियों और सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर हटाना शुरू किया.

दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू : घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग को अलर्ट किया गया. कुछ ही देर में दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया. दमकलकर्मियों ने तेजी से काम करते हुए आग को फैलने से रोक लिया, जिससे एक बड़े हादसे की आशंका टल गई.

आग पर काबू पाने में जुटी टीम (ETV Bharat)

कुछ देर के लिए मच गई अफरा-तफरी : अस्पताल परिसर में आग लगने की खबर फैलते ही अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मरीजों के परिजन और अस्पताल स्टाफ किसी अनहोनी की आशंका से चिंतित नजर आए. हालांकि प्रशासन और राहत टीमों की मुस्तैदी के कारण स्थिति को जल्द ही नियंत्रित कर लिया गया.