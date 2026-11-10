पटना के 'दिल' डाक बंगला चौराहे पर लगी भीषण आग, आसपास 100 छोटी-बड़ी दुकानें मौजूद
पटना के डाक बंगला चौराहे पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग. 15 मिनट में अग्निशमन विभाग ने पाया काबू. रिपोर्ट-राजीव रंजन पाठक
Published : November 10, 2026 at 2:05 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना के व्यस्ततम इलाकों में शामिल डाक बंगला चौराहे पर मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यहां स्थित एक पुरानी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई. दुकान से आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया.
पटना के डाक बंगला चौराहे पर लगी आग
देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना अग्निशमन विभाग और पुलिस को दी. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम और कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. करीब 10 से 15 मिनट की मशक्कत के बाद अग्निशमन कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया.
आसपास करीब 100 छोटी-बड़ी दुकानें मौजूद
दरअसल, डाक बंगला चौराहा पटना का बेहद महत्वपूर्ण और व्यस्त व्यावसायिक इलाका है. जिस इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगी, वह काफी पुरानी दुकान बताई जा रही है. इसके आसपास करीब 100 छोटी-बड़ी दुकानें मौजूद हैं. इलाके में कई नामी और महंगे ब्रांड के शोरूम भी संचालित होते हैं. ऐसे में आग लगने की घटना से आसपास के दुकानदारों की चिंता बढ़ गई थी.
अग्निशमन विभाग ने पाया काबू
बताया जा रहा है कि संबंधित दुकान में आमतौर पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है. हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां गार्ड मौजूद रहते हैं. सुबह के समय आग लगने की घटना के बाद आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग काफी परेशान हो गए थे. उन्हें आशंका थी कि यदि आग आसपास की दुकानों और शोरूम तक पहुंचती तो बड़ा नुकसान हो सकता था. लेकिन अग्निशमन विभाग की तत्परता से एक बड़ी घटना टल गई.
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका
जिला अग्निशमन पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि सुबह इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दुकान के निचले हिस्से से आग ऊपर की ओर बढ़ रही थी. दुकान के बाहरी हिस्से में वोटिंग और पोस्टर भी लगे हुए थे. हालांकि आग अंदर तक नहीं पहुंच पाई थी और केवल बाहरी हिस्से में ही आग लगी थी. अग्निशमन कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए करीब 10 से 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया.
''इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पूरे मामले की जांच की जा रही है.''- अभिषेक कुमार, जिला अग्निशमन पदाधिकारी
ये भी पढ़ें :-
मुजफ्फरपुर में पटाखे की चिंगारी से कबाड़ दुकान में भीषण आग, दो मंजिला इमारत तक उठीं लपटें
बिहार के बख्तियारपुर में भीषण अग्निकांड, सास, बहू और बच्ची जिंदा जले.. आखिर कैसे लगी आग?