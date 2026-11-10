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पटना के 'दिल' डाक बंगला चौराहे पर लगी भीषण आग, आसपास 100 छोटी-बड़ी दुकानें मौजूद

पटना के डाक बंगला चौराहे पर लगी आग ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजधानी पटना के व्यस्ततम इलाकों में शामिल डाक बंगला चौराहे पर मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यहां स्थित एक पुरानी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई. दुकान से आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया.

पटना के डाक बंगला चौराहे पर लगी आग