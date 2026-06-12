दिल्ली की तंग गलियों में आग पर लगेगी लगाम, फायर सर्विस के बेड़े में शामिल होंगी 26 नई 'मिनी दमकल'
दिल्ली में रोजाना हो रहे छोटे-बड़े अग्निकांडों को देखते हुए इस कदम को सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा गेम-चेंजर माना जा रहा है.
Published : June 12, 2026 at 7:23 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली घनी आबादी, संकरी गलियों व ऐतिहासिक बाजारों के लिए जानी जाती है. लेकिन, यही संकरापन किसी आपातकालीन स्थिति, खासकर आग लगने की घटनाओं के दौरान सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ जाता है. जब भी दिल्ली के किसी तंग इलाके जैसे पुरानी दिल्ली, सदर बाजार या किसी अनधिकृत कॉलोनी में आग लगती है, तो दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के बड़े फायर टेंडर्स संकरे रास्तों और ट्रैफिक जाम के कारण मौके पर समय से नहीं पहुंच पाते हैं. इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए दिल्ली फायर सर्विस ने एक बेहद अहम व सराहनीय कदम उठाया है.
दरअसल, दिल्ली फायर सर्विस के बेड़े में 26 नए क्विक रिस्पांस व्हीकल (QRV) यानी अत्याधुनिक 'मिनी दमकल' गाड़ियां शामिल होने जा रही हैं. जो इसी माह के अंत तक 26 स्थानों पर तैनात की जाएंगी. ये छोटे आकार की गाड़ियां उन संकरी व संवेनदशील गलियों में भी आसानी से दाखिल हो सकेंगी, जहां बड़े वाहनों का जाना नामुमकिन होता है. दिल्ली में रोजाना हो रहे छोटे-बड़े अग्निकांडों को देखते हुए इस कदम को सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा गेम-चेंजर माना जा रहा है.
दिल्ली फायर सर्विस के पास इस तरह के 24 क्विक रिस्पांस व्हीकल पहले से ही मौजूद थे, जिन्हें दिल्ली के विभिन्न संवेदनशील व भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात किया गया है. अब जल्द ही 26 नई अत्याधुनिक गाड़ियों के आ जाने से विभाग की यह विशेष ताकत बढ़कर दोगुनी (कुल 50 वाहन) हो जाएगी. डीएफएस के चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि ये 26 नए क्विक रिस्पांस व्हीकल बहुत जल्द पूरी तरह से ऑन-ड्यूटी तैनात कर दिए जाएंगे. विभाग द्वारा फिलहाल इस बात का विस्तृत खाका तैयार किया जा रहा है कि दिल्ली के किन-किन नए इलाकों को इस सेवा की सबसे ज्यादा जरूरत है. स्थान निर्धारण का काम अपने अंतिम चरण में है.
चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक, इसी महीने के अंत तक इन सभी वाहनों को तय किए गए संवेदनशील स्थानों पर तैनात कर दिया जाएगा. इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आग लगने की सूचना मिलते ही ये मिनी दमकल गाड़ियां बिना वक्त गंवाए, ट्रैफिक व तंग रास्तों को चीरते हुए मौके पर पहुंचेंगी. शुरुआती स्तर पर ही आग को फैलने से रोक देंगी, जिससे रिस्पांस टाइम बेहद कम हो जाएगा.
जानिए क्या हैं इन मिनी दमकल की विशेषताएं
ये क्विक रिस्पांस व्हीकल सामान्य दमकल गाड़ियों से काफी अलग व आधुनिक तकनीक से लैस हैं और इनकी अपनी अलग विशेषताएं हैं.
कॉम्पैक्ट व चुस्त डिजाइन: इन वाहनों को मारुति XL6 जैसी गाड़ियों के प्लेटफॉर्म पर मॉडिफाई करके तैयार किया गया है. इनका आकार छोटा होने के कारण ये भीड़भाड़ वाले बाजारों व संकरे रिहायशी इलाकों में बहुत आसानी से गंतव्य पर पहुंच सकती है.
त्वरित कार्रवाई: इनका मुख्य काम आग लगने के शुरुआती 10 से 15 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचना है. जब तक बड़े फायर इंजन संकरी गलियों के बाहर रास्ता तलाशते हैं, तब तक ये गाड़ियां अंदर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू कर देती है.
पानी की अद्भुत बचत व दक्षता: लोगों को लगता है कि छोटी गाड़ी में पानी कम होगा तो आग कैसे बुझेगी? लेकिन ये गाड़ियां हाई-प्रेशर लो-वॉल्यूम तकनीक पर काम करती है. यह सिस्टम सिर्फ 21 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी का छिड़काव करता है. इस वजह से गाड़ी में मौजूद 100 लीटर क्षमता के पानी के टैंक का अधिकतम उपयोग हो पाता है. इस तरह पानी लंबे समय तक चलता है.
मल्टी-फंक्शनल फायर फाइटिंग सिस्टम
विभिन्न प्रकार की आग (जैसे बिजली की आग, केमिकल या सामान्य आग) से निपटने के लिए इसमें तीन तरह के विकल्प दिए गए हैं. वाटर स्टीम से पानी को भाप की महीन बूंदों के रूप में फेंकता है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में तेजी से कूलिंग होती है. फोम सिस्टम से ये आग के ऊपर केमिकल झाग की परत बना देता है. इससे आग को मिलने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है और आग तुरंत बुझ जाती है. तीसरा पावरफुल जेट है. भीषण आग की स्थिति में सीधे पानी की तेज बौछार करने के लिए इसमें एक शक्तिशाली जेट गन भी लगाई गई है.
पहले चरण में चुने गए थे 24 महत्वपूर्ण स्थान
दिल्ली फायर सर्विस ने शहर के भूगोल व पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए पहले ही 24 संवेदनशील स्थानों पर इन वाहनों को तैनात किया है. अब नए वाहनों को भी इसी तर्ज पर नए चिन्हित इलाकों में भेजा जाएगा.
|मुख्य क्षेत्र / फायर स्टेशन
|तैनाती का सटीक स्थान (लोकेशन)
|जनकपुरी
|हस्तसाल गांव
|नजफगढ़
|विशाल गार्डन, नजफगढ़ रोड
|जनकपुरी
|पीवीआर/डीडीए कॉम्प्लेक्स, विकासपुरी
|बीसीपी
|महरौली पुलिस चौकी
|वसंत कुंज
|डेरा गांव मोर
|वसंत कुंज
|इग्नू, मैदान गढ़ी
|वसंत कुंज
|घिटोरनी मेट्रो स्टेशन/आया नगर मेट्रो
|रोहिणी
|सेक्टर-16 बादली औद्योगिक क्षेत्र
|जहांगीर पुरी
|संत नगर बुराड़ी-मेन चौक
|रूपनगर
|आदर्श नगर/आजादपुर टर्मिनल
|रूपनगर
|वजीराबाद गांव
|एसजीटीएन
|स्वरूप नगर
|मथुरा रोड
|लाजपत नगर, सेंट्रल मार्केट
|शास्त्री पार्क
|सोनिया विहार, सभापुर गांव के पास
|गीता कॉलोनी
|गांधी नगर मार्केट
|मेन बाज़ार
|पहाड़गंज
|भोरगढ़
|अलीपुर पुलिस स्टेशन
|भोरगढ़
|जे जे कॉलोनी बवाना
|चाणक्यपुरी
|सदर बाज़ार, दिल्ली कैंट
|केशव पुरम
|रानी बाग मार्केट
|ज्वालापुरी
|नांगलोई पुलिस स्टेशन
|गोकुलपुर
|डीएलएफ करावल नगर
|मोती नगर
|गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल, रघुबीर नगर
|द्वारका
|पालम गोल चक्कर, द्वारका
बता दें कि दिल्ली जैसे शहर में जहां आए दिन शॉर्ट सर्किट या अन्य कारणों से संकरे रिहायशी व व्यावसायिक इलाकों में आग लगने की खबरें आती रहती है, वहां यह कदम जान-माल की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा. इन नए क्विक रिस्पांस व्हीकल के आने से न सिर्फ दमकल कर्मियों को संकरी गलियों में ऑपरेशन चलाने में आसानी होगी, बल्कि दिल्ली के नागरिकों को भी एक सुरक्षित माहौल भी मिल सकेगा. इस जून महीने के अंत में जब ये सभी 50 वाहन दिल्ली की सड़कों पर मोर्चा संभालेंगे, तो निश्चित रूप से दिल्ली की फायर फाइटिंग क्षमता को एक नई व आधुनिक दिशा मिलेगी.
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