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दिल्ली की तंग गलियों में आग पर लगेगी लगाम, फायर सर्विस के बेड़े में शामिल होंगी 26 नई 'मिनी दमकल'

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली घनी आबादी, संकरी गलियों व ऐतिहासिक बाजारों के लिए जानी जाती है. लेकिन, यही संकरापन किसी आपातकालीन स्थिति, खासकर आग लगने की घटनाओं के दौरान सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ जाता है. जब भी दिल्ली के किसी तंग इलाके जैसे पुरानी दिल्ली, सदर बाजार या किसी अनधिकृत कॉलोनी में आग लगती है, तो दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के बड़े फायर टेंडर्स संकरे रास्तों और ट्रैफिक जाम के कारण मौके पर समय से नहीं पहुंच पाते हैं. इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए दिल्ली फायर सर्विस ने एक बेहद अहम व सराहनीय कदम उठाया है.

दरअसल, दिल्ली फायर सर्विस के बेड़े में 26 नए क्विक रिस्पांस व्हीकल (QRV) यानी अत्याधुनिक 'मिनी दमकल' गाड़ियां शामिल होने जा रही हैं. जो इसी माह के अंत तक 26 स्थानों पर तैनात की जाएंगी. ये छोटे आकार की गाड़ियां उन संकरी व संवेनदशील गलियों में भी आसानी से दाखिल हो सकेंगी, जहां बड़े वाहनों का जाना नामुमकिन होता है. दिल्ली में रोजाना हो रहे छोटे-बड़े अग्निकांडों को देखते हुए इस कदम को सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा गेम-चेंजर माना जा रहा है.

दिल्ली की तंग गलियों में आग पर लगेगी लगाम (ETV Bharat)

दिल्ली फायर सर्विस के पास इस तरह के 24 क्विक रिस्पांस व्हीकल पहले से ही मौजूद थे, जिन्हें दिल्ली के विभिन्न संवेदनशील व भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात किया गया है. अब जल्द ही 26 नई अत्याधुनिक गाड़ियों के आ जाने से विभाग की यह विशेष ताकत बढ़कर दोगुनी (कुल 50 वाहन) हो जाएगी. डीएफएस के चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि ये 26 नए क्विक रिस्पांस व्हीकल बहुत जल्द पूरी तरह से ऑन-ड्यूटी तैनात कर दिए जाएंगे. विभाग द्वारा फिलहाल इस बात का विस्तृत खाका तैयार किया जा रहा है कि दिल्ली के किन-किन नए इलाकों को इस सेवा की सबसे ज्यादा जरूरत है. स्थान निर्धारण का काम अपने अंतिम चरण में है.

चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक, इसी महीने के अंत तक इन सभी वाहनों को तय किए गए संवेदनशील स्थानों पर तैनात कर दिया जाएगा. इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आग लगने की सूचना मिलते ही ये मिनी दमकल गाड़ियां बिना वक्त गंवाए, ट्रैफिक व तंग रास्तों को चीरते हुए मौके पर पहुंचेंगी. शुरुआती स्तर पर ही आग को फैलने से रोक देंगी, जिससे रिस्पांस टाइम बेहद कम हो जाएगा.

जानिए क्या हैं इन मिनी दमकल की विशेषताएं

ये क्विक रिस्पांस व्हीकल सामान्य दमकल गाड़ियों से काफी अलग व आधुनिक तकनीक से लैस हैं और इनकी अपनी अलग विशेषताएं हैं.

कॉम्पैक्ट व चुस्त डिजाइन: इन वाहनों को मारुति XL6 जैसी गाड़ियों के प्लेटफॉर्म पर मॉडिफाई करके तैयार किया गया है. इनका आकार छोटा होने के कारण ये भीड़भाड़ वाले बाजारों व संकरे रिहायशी इलाकों में बहुत आसानी से गंतव्य पर पहुंच सकती है.