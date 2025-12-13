वाटर प्लांट का मोटर जला, 36 घंटे वाटर सप्लाई रहेगी बाधित , सीसीटीवी में कैद हुई घटना
धमतरी के वाटर प्लांट के स्विच पैनल और मोटर में आग लग गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 13, 2025 at 6:44 PM IST
धमतरी : शनिवार सुबह रुद्री नहर किनारे स्थित वाटर प्लांट में लगे मोटर से धुआं उठने लगा. देखते ही देखते एलटी पैनल में ब्लास्ट हो गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इस घटना के बाद वाटर सप्लाई में बाधा आई है.आपको बता दें कि वाटर फिल्टर प्लांट में कुछ खराबी का अंदेशा होने पर कर्मचारी मुआयना कर रहे थे.इसी दौरान मोटर से धुआं निकलने लगा, फिर एलटी पैनल में जोरदार विस्फोट हुआ.
प्लांट का मोटर और एलटी पैनल क्षतिग्रस्त
विस्फोट के दौरान कर्मचारी पास में ही खड़ा था. विस्फोट से चिंगारी और आग की लपटें उठी जिसमें झुलसने से कर्मचारी बच गया. कुछ देर बाद आग पर काबू तो पा लिया गया लेकिन प्लांट के मोटर और एलटी पैनल खराब हो चुके थे. जिससे वाटर सप्लाई बाधित हो गई.जल सभापति अखिलेश सोनकर ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 9 बजे एलटी पैनल में धमाके के बाद आग लग गई, जिससे वहां की मोटर जल गई है. मोटर को टेक्नीशियन से सुधरवाया जा रहा है.
शनिवार शाम या रविवार की सुबह-शाम भी पानी सप्लाई बाधित रह सकता है. इस प्रकार पानी सप्लाई व्यवस्था लगभग 36 घंटे तक प्रभावित हो सकती है- अनिल सोनकर, जल सभापति
वाटर सप्लाई पर पड़ेगा असर
प्लांट में आगजनी की सूचना पर निगम जल विभाग सभापति अखिलेश सोनकर मौके पर पहुंचे उन्होने स्थिति का जायजा लेकर तत्काल सुधार के लिए रायपुर से आवश्यक सामान मंगवाने के साथ ही टेक्नीशियन भी बुलवाया. उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द प्लांट में आई खराबी को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है. प्लांट में खराबी के कारण वाटर सप्लाई व्यवस्था प्रभावित होने से शहर में कहीं जल संकट न हो इसलिए आवश्यक स्थानों पर टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई कराई जाएगी.
क्रिएटर्स के लेंस से बारनवापारा को देखेगा देश, इन्फ्लुएंसर मीट से बढ़ेगा अभयारण्य का पर्यटन
बलरामपुर कलेक्टर ने किया तस्करों का पीछा, धान तस्करी के खेल का खुलासा
छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के दो साल पूरे, सीएम साय समेत दिग्गजों ने दिया जनता को संदेश