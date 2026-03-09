ETV Bharat / state

कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आग का कहर, 12 डंप वाहन जलकर राख

कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आग से कबाड़ में रखे वाहन जलकर राख हो गए.

Korba Medical College Hospital
कोरबा में आग का कहर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 9, 2026 at 11:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: सोमवार को कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पीछे आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. जो काफी देर से पहुंची, जिससे मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन सहित आसपास के लोगों में भी नाराजगी दिखी. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. आग की यह घटना सोमवार दोपहर को हुई.

कबाड़ में रखे वाहन में लगी आग

जानकारी के अनुसार कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पीछे झाड़ियों के पाछे बड़ी संख्या में कंडम हो चुके वाहन डंप हैं. इसमें ज्यादातर डॉयल 108 संजीवनी एक्सपे्रस और डॉयल 102 महतारी एक्सप्रेस के वाहन हैं.यह सभी वाहन एक समय के बाद कबाड़ हो चुके हैं. जिन्हें अव्यवस्थित ढंग से रखा गया था. लंबे समय से रखे इन वाहनों में सोमवार को अचानक आग लगी.यह सभी वाहन एक समय के बाद कबाड़ हो चुके हैं. जिन्हें अव्यवस्थित ढंग से रखा गया था. लंबे समय से रखे इन वाहनों में सोमवार को अचानक आग लगी.

कोरबा में आग से नुकसान (ETV BHARAT)

आग के बाद मची अफरा तफरी

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इसकी जानकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन को दी गई. प्रबंधन ने फायर ब्रिगेड को फोन किया. फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. आग बुझाने का प्रयास किया गया. काफी देर तक मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू किया. लेकिन तब तक सभी गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी. इसके अलावा आसपास की झाड़ियां भी जलकर राख हो गई थी.बताया जा रहा है कि आगजनी की घटना को असामाजिक तत्वों की ओर से अंजाम दिया होगा. हालांकि आग कैसे लगी? यह अभी तक स्पष्ट नहीं है.

Fire breaks out at Korba Medical College Hospital
कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आग (ETV BHARAT)

आधे घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम

इस संबंध में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन केके सहारे ने बताया कि अस्पताल परिसर में बाउंड्री वॉल के पीछे रखे कंडम हो चुके वाहनों में आग लग गई है. इनमें ज्यादातर सरकारी एंबुलेंस हैं, जो प्रचलन से बाहर हैं, जानकारी मिली है कि किसी असामाजिक तत्व ने झाड़ी में आग लगाई थी. जिससे होते हुए आग अस्पताल परिसर तक पहुंच गई. मेरा घर भी इसी परिसर में है. जब मैंने आग को देखा तो फोन लगाना शुरू किया, लेकिन सूचना देने के आधे घंटे बाद दमकल वाहन आग पर काबू पाने यहां पहुंचे.

बेमेतरा जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और डॉग स्कॉड टीम मौके पर पहुंची

बालोद जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, संदिग्ध ईमेल की भी जांच

TAGGED:

KORBA MEDICAL COLLEGE HOSPITAL
कोरबा में आग
कोरबा में स्वास्थ्य सुविधाएं
कोरबा फायर ब्रिगेड
FIRE IN KORBA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.