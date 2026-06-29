दिल्ली: केशवपुरम की इमारत की 24 बिजली मीटरों में आग, छत पर फंसे तीन लोगों को बचाया गया
दिल्ली केशवपुरम के बी-ब्लॉक में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक ग्राउंड फ्लोर पर लगे बिजली के मीटरों में भीषण आग लग गई.
Published : June 29, 2026 at 3:49 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के केशवपुरम इलाके के बी-ब्लॉक में अचानक ग्राउंड फ्लोर पर लगे बिजली के 24 मीटरों में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटों और जहरीले धुएं ने पूरी सीढ़ियों को अपनी चपेट में ले लिया. मौके पर अफरातफरी मच गई, 50 से ज्यादा लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से निकलकर छतों की तरफ भागने को मजबूर हो गए.
आसपास के लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद फायर टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया. अधिकारियों के अनुसार, तीन लोगों को छत से सुरक्षित निकाल लिया गया. इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन फ्लैटों में नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण किया गया.
नियमों को ताक पर रख बनी ये इमारत
नीचे मीटर बॉक्स धधक रहा था और ऊपर फंसे लोग मदद के लिए चीख-पुकार कर रहे थे. स्थानीय लोगों का आरोप है कि जहां सिर्फ तीन मंजिलों की अनुमति थी, वहां कई जगह अतिरिक्त मंजिलें बना दी गईं. ऐसे में बढ़ता हुआ बिजली का लोड और कमजोर व्यवस्थाएं कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती हैं. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन अवैध निर्माणों पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर लापरवाही के चलते इसे नजरअंदाज किया गया? बिजली मीटरों पर बढ़ता दबाव अब लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है. वहां की एक निवासी रत्ना ने बताया कि रात करीब दो बजे उनका कुत्ता भूंक रहा था तभी वह सतर्क हुईं और देखा कि आग लगी हुई है. उन्होंने बताया कि हमने पड़ोसी को भी जगाया और आग बहुत तेज थी फिर हमने पुलिस ओर दमकल को बुलाया फिर फायर ब्रिगेड ने आग को काबू किया.
Delhi: A fire broke out in 24 electric meters on the ground floor of a residential building in the Keshav Puram area. After receiving the call at 2:03 a.m., the Delhi Fire Service rushed multiple fire tenders to the spot. Firefighters safely rescued three people who were trapped… pic.twitter.com/vlRXo5zFLS— IANS (@ians_india) June 29, 2026
केशवपुरम की ये घटना सिर्फ एक आग हादसा नहीं, बल्कि रिहायशी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है. आज कई लोगों ने छत पर पहुंचकर अपनी जान बचा ली, लेकिन अगर समय रहते अवैध निर्माण और लापरवाह व्यवस्थाओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो कल कोई बड़ा हादसा हो सकता है. जरूरत है कि जिम्मेदार विभाग सख्त कदम उठाएं, ताकि किसी और परिवार को ऐसी दहशत भरी रात का सामना न करना पड़े.
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