कौशांबी में भीषण आग: 5 घर और सामान जलकर राख, पीड़ित परिवारों ने की मुआवजे की मांग
आग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राजस्व टीम जांच कर रही है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 4:51 PM IST
कौशांबी: जिले के मंझनपुर तहसील क्षेत्र के हिसामपुर डेरा में शुक्रवार को भीषण आग लगने से 5 छप्परनुमा घर जलकर राख हो गए. जबकि घरों में रखा सारा सामान पूरी तरह से नष्ट हो गया, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सुचना नही है. आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है.
मंझनपुर तहसील क्षेत्र के हिसामपुर डेरा में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब अचानक एक झोपड़ी में आग लग गई, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के 5 झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि एक पक्का मकान का छप्पर भी जलकर राख हो गया.
आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, मौके पर पहुंची दमकल टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. बताया जा रहा है कि इस आग में तरन्नुम, सीमा, समा, आशिक और तौकीर का घर पूरी तरह से जलकर राख हो गई, हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.
आग ने पीड़ित परिवारों का भारी नुकसान पहुंचाया है. प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि, पुलिस, प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. उपजिलाधिकारी मंझनपुर एसपी वर्मा ने बताया कि हिसामपुर गांव में आग लगने से पांच परिवारों के झोपड़िया जलकर राख हो गई है.
झोपड़ी में आग लगने की सूचना पर अग्निसामक विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया गया है. आग लगने से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए मौके पर राजस्व टीम भेज कर जांच कराई जा रही है. पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा.
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