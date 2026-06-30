ETV Bharat / state

रोहतक में ब्लास्ट से गिरी घर की छत, सामने आई चौंकाने वाली वजह

रोहतक: खोखराकोट क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई. उस समय मकान मालिक जयदीप और उनकी पत्नी घर से बाहर गए हुए थे, जबकि उनके तीन बच्चे घर के अंदर सो रहे थे. अचानक छोटे बेटे की आंख खुली तो उसने कमरे में धुआं फैलता देखा. उसने तुरंत अपनी बहन को जगाया और तीनों बच्चे बिना देर किए घर से बाहर निकल आए. उनकी सतर्कता की वजह से बड़ा हादसा टल गया.

एलपीजी सिलेंडर में धमाके से गिरी कमरे की छत: आग लगने के कुछ ही देर बाद घर में रखा एलपीजी सिलेंडर भी इसकी चपेट में आ गया. गैस लीक होने के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिससे कमरे की छत गिर गई. धमाके के कारण आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया और घर में रखा लगभग सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया.

रोहतक में ब्लास्ट से गिरी घर की छत, सामने आई चौंकाने वाली वजह (ETV Bharat)

तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू: घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास के मकानों तक आग फैलने से रोक दिया. घटना के बाद मकान मालिक जयदीप भी मौके पर पहुंच गए.