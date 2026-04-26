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AC चलाने वाले सावधान! फरीदाबाद में छोटी सी गलती से लगी आग, कीमती सामान धूं-धूं कर जला

फरीदाबाद: डबुआ थाना क्षेत्र की E ब्लॉक कॉलोनी निवासी जगदीश भंडारी के घर में शनिवार रात करीब 10 बजे अचानक आग भड़क उठी. गनीमत रही कि परिवार के सभी सदस्य उस समय बाजार गए हुए थे. नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. शुरुआती जांच में सामने आया कि AC में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसने धीरे-धीरे पूरे कमरे को आग की चपेट में ले लिया. कुछ ही मिनटों में अलमारी, बेड, एलईडी टीवी, सोफा समेत ज्यादातर घरेलू सामान जलकर राख हो गया.

पड़ोसियों ने दिखाई सतर्कता: जब पड़ोसियों ने घर से धुआं और आग की लपटें निकलती देखीं, तो उन्होंने बिना देर किए घर मालिक को फोन किया और साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी. आसपास के लोगों ने अपने स्तर पर भी आग बुझाने की कोशिश की. उन्होंने घरों की पानी की टंकियों से पाइप लगाकर लपटों को काबू करने की कोशिश की, ताकि आग अन्य घरों तक न फैले. उनकी यह तत्परता बड़ी तबाही को टालने में अहम साबित हुई.

AC चलाने वाले सावधान! फरीदाबाद में छोटी सी गलती से लगी आग (Etv Bharat)

संकरी गलियों ने बढ़ाई चुनौती: सूचना मिलते ही NIT फायर स्टेशन से अधिकारी सुखबीर सिंह यादव के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची. हालांकि डबुआ कॉलोनी की संकरी और कंजेस्टेड गलियों ने राहत कार्य में बड़ी बाधा खड़ी की. कई जगह घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी को अंदर तक पहुंचने में परेशानी हुई. इसके बावजूद टीम ने तेजी दिखाते हुए करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और उसे फैलने से रोक दिया.