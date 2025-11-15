Bihar Election Results 2025

बरेली में मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग, यात्रियों और रेलवे स्टॉफ में हड़कंप

स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर अचानक धुआं उठने से मचा हड़कंप, रेलवे टीम ने आग पर काबू पाया.

fire in goods train compartment bareilly panic among passengers railway staff
बरेली में मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 11:30 AM IST

2 Min Read
बरेली: बरेली जंक्शन में शनिवार सुबह खड़ी मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे से अचानक धुएं का गुबार उठने लगा. यह देखते ही यात्रियों और रेलवे स्टाफ में अफरा-तफरी मच गई. प्लेटफॉर्म नंबर एक पर हुई इस घटना के तुरंत बाद रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई. सूचना पर पहुंची रेलवे टीम ने जलते हुए डिब्बे को मालगाड़ी से अलग कर बड़े हादसे को टाल दिया. इसके बाद आग पर काबू पाया गया. रेलवे हादसे की वजह को पता लगा रहा है.

जानकारी के मुताबिक बरेली जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब यहां खड़ी मालगाड़ी के एक डिब्बे से धुआं नजर आने लगा. देखते ही देखते धुआं बढ़ने लगा तो रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई. मौके पर पहुंचे रेलवे के कर्मचारियों और आरपीएफ ने जिस डिब्बे से धुआं निकल रहा था उसे मालगाड़ी से अलग कर दिया.

बरेली में मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग. (etv bharat)

रेलवे स्टाफ ने सूझबूझ को परिचय देते हुए बड़े हादसे को टाल दिया. अभी तक इस हादसे की वजह सामने नहीं आ सकी है. रेलवे टीम इसकी जांच कर रही है. रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संबंध में आदेश दिया है. रेलवे के मुताबिक इस हादसे की जांच कराई जा रही है. इससे जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है.

TAGGED:

BAREILLY NEWS
बरेली न्यूज
BAREILLY LATEST NEWS
RAILWAYS NEWS
BAREILLY GOODS TRAIN FIRE

संपादक की पसंद

यूपी में 40 गांवों के 4112 लोगों पर क्यों दर्ज हुए चुन-चुनकर मुकदमे, जानिए थारू समुदाय का क्या है गुनाह?

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

