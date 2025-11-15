ETV Bharat / state

बरेली में मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग, यात्रियों और रेलवे स्टॉफ में हड़कंप

बरेली: बरेली जंक्शन में शनिवार सुबह खड़ी मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे से अचानक धुएं का गुबार उठने लगा. यह देखते ही यात्रियों और रेलवे स्टाफ में अफरा-तफरी मच गई. प्लेटफॉर्म नंबर एक पर हुई इस घटना के तुरंत बाद रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई. सूचना पर पहुंची रेलवे टीम ने जलते हुए डिब्बे को मालगाड़ी से अलग कर बड़े हादसे को टाल दिया. इसके बाद आग पर काबू पाया गया. रेलवे हादसे की वजह को पता लगा रहा है.

जानकारी के मुताबिक बरेली जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब यहां खड़ी मालगाड़ी के एक डिब्बे से धुआं नजर आने लगा. देखते ही देखते धुआं बढ़ने लगा तो रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई. मौके पर पहुंचे रेलवे के कर्मचारियों और आरपीएफ ने जिस डिब्बे से धुआं निकल रहा था उसे मालगाड़ी से अलग कर दिया.