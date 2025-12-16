ETV Bharat / state

हरियाणा में आग का तांडव, फरीदाबाद में फर्नीचर गोदाम में, तो गुरुग्राम में प्लास्टिक वेस्ट में लगी आग ने बढ़ायी परेशानी

फरीदाबाद में फर्नीचर गोदाम में आग लग गई तो गुरुग्राम से भी आग लगने की खबर सामने आई है. दमकल विभाग ने पाया काबू.

फरीदाबाद में फर्नीचर गोदाम में आग
फरीदाबाद में फर्नीचर गोदाम में आग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 16, 2025 at 11:50 AM IST

Updated : December 16, 2025 at 1:04 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा में मंगलवार सुबह की शुरुआत आग के तांडव के साथ हुई. दो अलग-अलग जिलों फरीदाबाद और गुरुग्राम से आग लगने की खबरें सामने आई है. फरीदाबाद में एक नंबर माता वैष्णो देवी मंदिर के सामने स्थित फर्नीचर बनाने के गोदाम में सुबह अचानक आग लग गई. घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और गोदाम की पहली मंजिल से तेज धुआं व आग की लपटें बाहर निकलने लगीं. सूचना मिलते ही दमकल टीम मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है.

फर्नीचर गोदाम में लगी आग: इस घटना से गोदाम के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. गनीमत रही कि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है. एनआईटी फायर स्टेशन के अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि "मंगलवार सुबह करीब 8 बजे कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि एक नंबर माता वैष्णो देवी मंदिर के सामने एक फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई है. सूचना के बाद तुरंत टीम को अलर्ट किया गया. टीम दमकल की दो गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंच गई. मौके पर देखा गया कि गोदाम का शटर बंद था और पहली मंजिल से धुआं निकल रहा था. जिससे अंदर प्रवेश करना मुश्किल था".

तेजी से फैली आग: मिली जानकारी के मुताबिक, गोदाम में एक मजदूर भी रहता था. लेकिन घटना के समय वह मंदिर गया हुआ था. गनीमत रही कि मजदूर सुरक्षित है. गोदाम में लकड़ी, कपड़ा और फोम की अधिक मात्रा होने के कारण आग तेजी से फैल गई थी. दूसरी मंजिल तक ज्यादा आग नहीं पहुंच पाई. प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट माना जा रहा है. हालांकि आग के सही कारणों की जांच की जा रही है.

हरियाणा में आग का तांडव (Etv Bharat)

गुरुग्राम में भीषण आग: वहीं, आग लगने की दूसरी घटना गुरुग्राम के बार गुर्जर गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब गांव की एक खाली पड़ी जमीन पर पड़े प्लास्टिक वेस्ट में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरे इलाके में काले धुएं का घना गुबार छा गया. जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. सांस लेने में भी लोगों को परेशानी होने लगी.

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड: आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित किया गया. मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग बुझाने का काम शुरू किया. प्लास्टिक वेस्ट होने के कारण आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था. स्थानीय लोगों ने बताया कि "आग लगने से आसपास के इलाकों में प्रदूषण भी बढ़ गया है. गनीमत रही कि हादसे में किसी के जानी नुकसान की खबर नहीं है". दमकल विभाग आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है. मौके पर स्थिति नियंत्रित बताई जा रही है.

