फरीदाबाद के रेस्टोरेंट में लगी आग, गैस सिलेंडर लीक होने से हादसा, मौके पर पहुंची दमकल टीम ने पाया काबू

फरीदाबाद: हरियाणा में फरीदाबाद के सेक्टर-15 मार्केट में शनिवार रात करीब 9 बजे एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई. बताया जा रहा है कि किचन में रखे गैस सिलेंडर से गैस लीक होने की वजह से यह हादसा हो गया. आग लगते ही रेस्टोरेंट के अंदर अफरातफरी मच गई. कर्मचारी तुरंत बाहर निकल आए. मौके पर मौजूद ग्राहकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया.

रेस्टोरेंट के किचन में लगी आग: मार्केट एसोसिएशन के प्रधान आलोक कुमार के अनुसार, "आग लगते ही रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने किचन के बाहर रखे सिलेंडरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. ताकि किसी बड़े विस्फोट की संभावना न रहे. इसके बाद उन्होंने अंदर रखे कीमती सामान और रेस्टोरेंट के उपकरणों को बाहर निकालना शुरू कर दिया. इस दौरान तीन ग्राहक भी मौजूद थे. जो सुरक्षित बाहर निकल आए. आग के कारण करीब 15 प्रतिशत सामान जलकर खाक हो गया. जबकि बाकी सामान को कर्मचारियों ने और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर बचा लिया.

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड: घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां केवल 5 मिनट के भीतर मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने कहा कि "आग पर काबू पाया गया. रेस्टोरेंट के अंदर धुआं भर जाने के बावजूद किसी को चोट नहीं आई. फायर ब्रिगेड कर्मियों ने तेजी से कार्रवाई कर आग को फैलने से रोक दिया".